Пермяки смогут заработать на доносах на пьяных водителей

Глава Минтербеза Виктор Батмазов отметил, что в последние три года число аварий, которые случились по вине пьяных водителей, было на стабильном уровне. Однако за период с января по ноябрь 2023 года произошло 224 ДТП — это на 16% больше, чем за тот же период 2022 года. В этих авариях погибли 55 человек, 318 — получили травмы.