Пермяки смогут заработать на доносах на пьяных водителей

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:43
Власти Пермского края решили ввести выплаты за сообщения о пьяных водителях. По словам губернатора Дмитрия Махонина, подобная практика зарекомендовала себя положительно в других регионах.
Глава Минтербеза Виктор Батмазов отметил, что в последние три года число аварий, которые случились по вине пьяных водителей, было на стабильном уровне. Однако за период с января по ноябрь 2023 года произошло 224 ДТП — это на 16% больше, чем за тот же период 2022 года. В этих авариях погибли 55 человек, 318 — получили травмы.
По словам Батмазова, подобные меры сейчас действуют и в других регионах, но вознаграждение для людей там меньше:
В Прикамье размер вознаграждения составит 5 тыс. рублей. Пока предусмотрено финансирование на 2024–2026 года — ежегодно по 250 тыс. рублей.
Важно, что для получения вознаграждения информация, направленная в МВД, должна помочь в задержании пьяного водителя. Затем человек должен обратиться в Минтербез, который запросит информацию в МВД и примет решение о выплате.
На заседании правительства данное постановление не вызвало споров, за него проголосовали единогласно. На данный момент оно не вступило в силу.
В Нижегородской области, например, в 2021 году благодаря сообщениям граждан были задержаны 650 пьяных водителей, при этом в полицию по этой теме поступило 2,6 тыс. звонков, в 2022 году — 600 водителей.