Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с погибшим водителем «КамАЗа» в Прикамье

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Отдел МВД России по Добрянскому городскому округу возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). ДТП случилось вчера, 16 января, около 20:00 на 64 километре трассы Пермь — Березники.
По предварительной информации, 32-летний житель Республики Удмуртия управлял большегрузом «КамАЗ» с полуприцепом. Выезжая с автозаправки, при повороте налево мужчина не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу. В итоге машина столкнулась с ехавшим по главной дороге лесовозом. Известно, что 41-летний водитель лесовоза погиб на месте ЧП.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что водитель «КамАЗа» ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Продолжается расследование уголовного дела.