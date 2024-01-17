Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с погибшим водителем «КамАЗа» в Прикамье

По предварительной информации, 32-летний житель Республики Удмуртия управлял большегрузом «КамАЗ» с полуприцепом. Выезжая с автозаправки, при повороте налево мужчина не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу. В итоге машина столкнулась с ехавшим по главной дороге лесовозом. Известно, что 41-летний водитель лесовоза погиб на месте ЧП.