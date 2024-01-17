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Полиция возбудила дело по факту ДТП с погибшим на трассе Пермь — Березники

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с погибшим водителем «КамАЗа» в Прикамье

17 января 2024, 09:49
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Полиция возбудила дело по факту ДТП с погибшим на трассе Пермь — Березники

Виновник аварии не раз привлекался к ответственности.
Сюжет
Дтп

Отдел МВД России по Добрянскому городскому округу возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). ДТП случилось вчера, 16 января, около 20:00 на 64 километре трассы Пермь — Березники.

По предварительной информации, 32-летний житель Республики Удмуртия управлял большегрузом «КамАЗ» с полуприцепом. Выезжая с автозаправки, при повороте налево мужчина не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу. В итоге машина столкнулась с ехавшим по главной дороге лесовозом. Известно, что 41-летний водитель лесовоза погиб на месте ЧП.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что водитель «КамАЗа» ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Продолжается расследование уголовного дела.

На дороге Пермь — Березники в ДТП у автозаправки погиб водитель «КамАЗа»
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#Дтп
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