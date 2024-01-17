Пожар на установке этилена и пропилена АО «Сибур-Химпром» локализован

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Очаг возгорания на установке производства этилена и пропилена АО «Сибур-Химпром» локализован. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет, сообщает пресс-служба предприятия.
Сейчас под контролем специалистов предприятия и служб оперативного реагирования идет остаточное выгорание углеводородного сырья.
Как сообщают на «Сибуре», по предварительной информации возгорание началось во время выполнения заранее запланированного технического обслуживания установки. При проведении работ произошел выход углеводородов с последующим возгоранием.
«Специалистами заводской лаборатории и аккредитованных стационарных постов ведется мониторинг качества атмосферного воздуха. Анализы взятые на границах санитарнозащитной зоны предприятия и на границе с городом показали, что превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет», — отмечают в пресс-службе.