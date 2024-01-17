Пожар на установке этилена и пропилена АО «Сибур-Химпром» локализован

«Специалистами заводской лаборатории и аккредитованных стационарных постов ведется мониторинг качества атмосферного воздуха. Анализы взятые на границах санитарнозащитной зоны предприятия и на границе с городом показали, что превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет», — отмечают в пресс-службе.