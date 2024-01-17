​Проект реконструкции бывшего здания ВКИУ в гостиницу в Перми прошел госэкспертизу

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Документация проекта на реконструкцию бывшего здания ВКИУ (Окулова, 4) под гостиницу получила положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на Единый государственный реестр заключений.
Застройщиком выступает ООО «СЗ „Окулова, 4“», учредителями компании являются «Корпорация Туризм.РФ» и «Фонд развития Пермского края». Документация проекта разработана совместно ООО «Монолит М» и ООО «ГВЭ». В сентябре прошлого года план получил отрицательное заключение и был отправлен на устранение сделанных замечаний. На тот момент был завершен подготовительный этап к строительно-монтажным работам, обустроена стройплощадка и частично демонтированы конструкции внутри здания.
Пермское высшее военное командно-инженерное училище было расформировано в 2003 году. Во время Великой Отечественной войны в нем учились механики и летчики советской армии. Бывшее учебное заведение было решено переделать под гостиницу. На 2-5 этажах четырехзвездочной гостиницы разместят 198 номеров, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы, административные и служебные помещения. Около здания планируется открыть наземную парковку.