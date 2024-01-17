​Проект реконструкции бывшего здания ВКИУ в гостиницу в Перми прошел госэкспертизу

Пермское высшее военное командно-инженерное училище было расформировано в 2003 году. Во время Великой Отечественной войны в нем учились механики и летчики советской армии. Бывшее учебное заведение было решено переделать под гостиницу. На 2-5 этажах четырехзвездочной гостиницы разместят 198 номеров, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы, административные и служебные помещения. Около здания планируется открыть наземную парковку.