Прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП на трассе Пермь — Березники

Ранее стало известно, что ДТП случилось в районе 177 километра трассы со стороны Кунгура. 80-летний водитель легкового автомобиля Renault Logan не справился с управлением, в итоге машина выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автобус. В итоге погиб сам автомобилист и два его пассажира.