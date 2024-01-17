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Прокуратура Березников взяла на контроль проверку ДТП, в котором погибли трое

Прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП на трассе Пермь — Березники

17 января 2024, 05:23
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Прокуратура Березников взяла на контроль проверку ДТП, в котором погибли трое

Водитель легковушки не справился с управлением, что привело к трагедии.
Сюжет
Дтп

Прокуратура Березников взяла на контроль ход процессуальной проверки, которую проводит полиция по факту смертельного ДТП. По предварительным данным, авария случилась вчера утром, 16 января, на трассе Пермь — Березники, в результате погибли три человека.

Надзорный орган планирует дать правовую оценку законности принятого процессуального решения, а также соблюдения требований безопасности дорожного движения и дорожной деятельности зимой. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, на место аварии выезжал прокурор Березников Нияз Мусабиров.

Ранее стало известно, что ДТП случилось в районе 177 километра трассы со стороны Кунгура. 80-летний водитель легкового автомобиля Renault Logan не справился с управлением, в итоге машина выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автобус. В итоге погиб сам автомобилист и два его пассажира.

В Пермском крае на трассе легковушка влетела в автобус — погибли три человека
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