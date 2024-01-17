Прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП на трассе Пермь — Березники

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Прокуратура Березников взяла на контроль ход процессуальной проверки, которую проводит полиция по факту смертельного ДТП. По предварительным данным, авария случилась вчера утром, 16 января, на трассе Пермь — Березники, в результате погибли три человека.
Надзорный орган планирует дать правовую оценку законности принятого процессуального решения, а также соблюдения требований безопасности дорожного движения и дорожной деятельности зимой. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, на место аварии выезжал прокурор Березников Нияз Мусабиров.
Ранее стало известно, что ДТП случилось в районе 177 километра трассы со стороны Кунгура. 80-летний водитель легкового автомобиля Renault Logan не справился с управлением, в итоге машина выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автобус. В итоге погиб сам автомобилист и два его пассажира.