Путин: вопрос с пунктами пропуска на Дальнем Востоке надо довести до конца

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Президент Владимир Путин выразил необходимость окончательного решения вопроса о новых пунктах пропуска на Дальнем Востоке. Он подчеркнул значимость быстрого урегулирования всех бюрократических процедур, пишет 360tv.ru.
По словам главы государства, товары доставляются на сотни километров в Приморский край и другие точки, поэтому этот вопрос следует привести до конца, так как наши партнеры с той стороны границы также просят об этом и поддерживают. Все заинтересованные стороны стремятся преодолеть бюрократические препятствия как можно скорее.
Ранее Путин отмечал положительные результаты развития Дальнего Востока, особо отметив активную работу местных властей. Президент подчеркнул, что самый сложный этап уже пройден, и программа развития региона будет продолжена. Видимые результаты уже достигнуты.