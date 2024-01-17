Путин: вопрос с пунктами пропуска на Дальнем Востоке надо довести до конца

По словам главы государства, товары доставляются на сотни километров в Приморский край и другие точки, поэтому этот вопрос следует привести до конца, так как наши партнеры с той стороны границы также просят об этом и поддерживают. Все заинтересованные стороны стремятся преодолеть бюрократические препятствия как можно скорее.