properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Путин: вопрос с пунктами пропуска на Дальнем Востоке надо довести до конца

Путин: вопрос с пунктами пропуска на Дальнем Востоке надо довести до конца

17 января 2024, 13:06
Фото: 1MI
Президент Путин требует решить все бюрократические процедуры, связанные с новыми пунктами пропуска на Дальнем Востоке.

Президент Владимир Путин выразил необходимость окончательного решения вопроса о новых пунктах пропуска на Дальнем Востоке. Он подчеркнул значимость быстрого урегулирования всех бюрократических процедур, пишет 360tv.ru.

По словам главы государства, товары доставляются на сотни километров в Приморский край и другие точки, поэтому этот вопрос следует привести до конца, так как наши партнеры с той стороны границы также просят об этом и поддерживают. Все заинтересованные стороны стремятся преодолеть бюрократические препятствия как можно скорее.

Ранее Путин отмечал положительные результаты развития Дальнего Востока, особо отметив активную работу местных властей. Президент подчеркнул, что самый сложный этап уже пройден, и программа развития региона будет продолжена. Видимые результаты уже достигнуты.

Подпишитесь
Сын пермского миллиардера потерял 30 млн рублей, доверившись брокерам
Сегодня, 09:42
Стало известно, когда в Добрянском округе откроется парк ледопадов
Сегодня, 10:40
В самолете над Пермью началась паника из-за того, что судно час не совершало посадку
Сегодня, 10:34
Капитана пермского БК «Парма» вызвали в сборную России
Сегодня, 10:18
В школу №42 Перми второй день подряд поступают анонимные сообщения о минировании
Сегодня, 10:08
Мэр предупреждает пермяков о мошенниках, которые пишут от его имени
Сегодня, 08:50