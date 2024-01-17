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С места пожара на «Сибур-Химпроме» самостоятельно эвакуировались 24 работника

С места пожара на «Сибур-Химпроме» самостоятельно эвакуировались 24 работника

17 января 2024, 15:26
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
К тушению привлекалось 74 человека и 23 единицы техники.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили подробности ликвидации возгорания на «Сибур-Химпроме». Сообщение о пожаре поступило 17 января в 17:13. К тушению пожара привлечено 74 человека личного состава и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 52 человека личного состава и 16 единиц техники.

На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение на открытой установке. Пожар локализован в 19:27.

Самостоятельно с места пожара эвакуировались 24 работника предприятия. Погибших и травмированных в результате пожара нет.

#Происшествия#Пожар#Сибур#Гу мчс#Сибур-химпром
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