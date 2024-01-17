С места пожара на «Сибур-Химпроме» самостоятельно эвакуировались 24 работника

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили подробности ликвидации возгорания на «Сибур-Химпроме». Сообщение о пожаре поступило 17 января в 17:13. К тушению пожара привлечено 74 человека личного состава и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 52 человека личного состава и 16 единиц техники.