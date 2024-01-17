С места пожара на «Сибур-Химпроме» самостоятельно эвакуировались 24 работника

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили подробности ликвидации возгорания на «Сибур-Химпроме». Сообщение о пожаре поступило 17 января в 17:13. К тушению пожара привлечено 74 человека личного состава и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 52 человека личного состава и 16 единиц техники.
На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение на открытой установке. Пожар локализован в 19:27.
Самостоятельно с места пожара эвакуировались 24 работника предприятия. Погибших и травмированных в результате пожара нет.