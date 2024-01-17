Семья осталась без отца. Власти сообщили дату прощания с погибшим на СВО военным

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В Сивинском центре культуры и досуга завтра, 18 января, в 11:00 состоится прощание с погибшим на СВО 39-летним Андреем Кочиновым. Митинг пройдет в 12:00, сообщают в пресс-службе администрации муниципального округа. Известно, что у мужчины остались жена и дети.
Ранее стало известно, что военнослужащий был убит в начале января текущего года. Он был призван по мобилизации осенью 2022 года, после чего отправился на СВО.