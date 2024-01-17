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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Сивинском округе 18 января простятся с погибшим на СВО 39-летним мужчиной

Семья осталась без отца. Власти сообщили дату прощания с погибшим на СВО военным

17 января 2024, 06:07
Фото: пресс-служба администрации Сивинского муниципального округа

В Сивинском округе 18 января простятся с погибшим на СВО 39-летним мужчиной

Андрей Кочинов был призван на службу осенью 2022 года.

В Сивинском центре культуры и досуга завтра, 18 января, в 11:00 состоится прощание с погибшим на СВО 39-летним Андреем Кочиновым. Митинг пройдет в 12:00, сообщают в пресс-службе администрации муниципального округа. Известно, что у мужчины остались жена и дети.

Ранее стало известно, что военнослужащий был убит в начале января текущего года. Он был призван по мобилизации осенью 2022 года, после чего отправился на СВО.

В первые дни 2024 года на СВО был убит 39-летний военный из Пермского края
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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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