Следователи проверяют информацию об избиении подростка в Кондратово

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
В Пермском муниципальном округе следователи устанавливают обстоятельства избиения несовершеннолетнего в Кондратово. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Как отмечают в ведомстве, в интернете появилась информация о причинении побоев несовершеннолетнему на одной из улиц деревни Кондратово Пермского муниципального округа.
По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Дениса Головкина территориальным следственным отделом по данному факту зарегистрирована и проводится доследственная проверка. Следователями устанавливаются участники инцидента и обстоятельства происшедшего.
По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.
Ранее видео из Кондратово появилось в интернете. В нем мальчик бежал по улице в одном нижнем белье, а один из школьников его пинал.