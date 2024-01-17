Слезоточивый газ, дубинки и снежки. В Башкирии возбудили дело из-за протестов

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В Башкирии возбудили дело о массовых беспорядках после протестов. Недовольные люди собрались в городе Баймак в Башкирии, население города — около 18 тыс. человек.
Местные жители протестовали у суда, где вынесли приговор 37-летнему Фаилю Алчинову — мужчина внесен в список террористов и экстремистов. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима за возбуждение ненависти, так как мужчина негативно высказался о трудовых мигрантах.
Журналисты утверждали, что в момент вынесения приговора у суда находились несколько тысяч человек. При этом акция протесты не была согласована местными властями. Силовики призывали отказаться от участия в ней.
15 и 16 января протестующие также собирались у здания суда, однако ситуация обострилась 17 января, когда обвиняемому вынесли приговор. Протестующие начали кричать: «Свободу!». Позже силовики начали разгонять местных жителей.
По данным издания Mkset.ru, силовики выдавливали людей с территории, используя щиты, дубинки, был применен слезоточивый газ. Местные жители закидывали силовиков снежками. Позже к протестующим обратился отец Фаиля Алсынова — они начали расходиться.
Фаиль Алчинов в прошлом году выступал на митингах против добычи золота в регионе. Эксперты нашли в его высказываниях на башкирском языке признаки разжигания межнациональной розни. Некоторые активисты считают, что перевод речи осужденного был искажен.