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Слезоточивый газ, дубинки и снежки. В Башкирии возбудили дело из-за протестов

Слезоточивый газ, дубинки и снежки. В Башкирии возбудили дело из-за протестов

17 января 2024, 12:50
Фото: Mkset
Официальных данных о количестве задержанных пока нет.
Сюжет
Протест

В Башкирии возбудили дело о массовых беспорядках после протестов. Недовольные люди собрались в городе Баймак в Башкирии, население города — около 18 тыс. человек.

Местные жители протестовали у суда, где вынесли приговор 37-летнему Фаилю Алчинову — мужчина внесен в список террористов и экстремистов. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима за возбуждение ненависти, так как мужчина негативно высказался о трудовых мигрантах.

Журналисты утверждали, что в момент вынесения приговора у суда находились несколько тысяч человек. При этом акция протесты не была согласована местными властями. Силовики призывали отказаться от участия в ней.

15 и 16 января протестующие также собирались у здания суда, однако ситуация обострилась 17 января, когда обвиняемому вынесли приговор. Протестующие начали кричать: «Свободу!». Позже силовики начали разгонять местных жителей.

По данным издания Mkset.ru, силовики выдавливали людей с территории, используя щиты, дубинки, был применен слезоточивый газ. Местные жители закидывали силовиков снежками. Позже к протестующим обратился отец Фаиля Алсынова — они начали расходиться.

Фаиль Алчинов в прошлом году выступал на митингах против добычи золота в регионе. Эксперты нашли в его высказываниях на башкирском языке признаки разжигания межнациональной розни. Некоторые активисты считают, что перевод речи осужденного был искажен.

Видео: Mkset
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#Видео#Общество#Протест#Башкирия
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