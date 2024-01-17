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В Пермском крае простятся с 52-летним участником СВО

Служил в штурмовой роте Z. В Пермском крае простятся с 52-летним участником СВО

17 января 2024, 04:49
Фото: vk.com/elovo_okrug / 1MI

В Пермском крае простятся с 52-летним участником СВО

Дата прощания с военным пока не назначена.

На СВО был убит 52-летний Игорь Кужелев из Пермского края. Мужчина родился в селе Елово, после школы получил профессию слесаря. 4 июня рядовой запаса заключил контракт для участия в СВО. Был стрелком-радиотелефонист отделения захвата штурмовой роты Z.

Дату гибели военнослужащего чиновники Еловского округа не сообщают, прощание с ним должно было состоятся 17 января в фойе Еловского КДЦ, но позже дату перенесли.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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