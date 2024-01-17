Служил в штурмовой роте Z. В Пермском крае простятся с 52-летним участником СВО

На СВО был убит 52-летний Игорь Кужелев из Пермского края. Мужчина родился в селе Елово, после школы получил профессию слесаря. 4 июня рядовой запаса заключил контракт для участия в СВО. Был стрелком-радиотелефонист отделения захвата штурмовой роты Z.