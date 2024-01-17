Стало известно о гибели 35-летнего военного из Пермского края на СВО

Стало известно о гибели еще одного жителя Пермского края во время специальной военной операции. 29 ноября был убит 35-летний Михаил Крюков, сообщает администрация Сивинского округа в социальных сетях. Дата и места прощания с участником спецоперации еще неизвестны.