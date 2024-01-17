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Published Сегодня, 12:13

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Updated Сегодня, 12:15

Стало известно о гибели 35-летнего военного из Пермского края на СВО

Стало известно о гибели 35-летнего военного из Пермского края на СВО

17 января 2024, 12:13
Фото: vk.com/siva_official / 1MI
Дата прощания с мужчиной еще неизвестна.

Стало известно о гибели еще одного жителя Пермского края во время специальной военной операции. 29 ноября был убит 35-летний Михаил Крюков, сообщает администрация Сивинского округа в социальных сетях. Дата и места прощания с участником спецоперации еще неизвестны.

СВО России на Украине продолжается с февраля 2022 года. О погибших сообщают администрации округов в социальных сетях, при этом пермские власти подобные данные не публикуют.

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#Военная операция на Украине
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