Стало известно о гибели 35-летнего военного из Пермского края на СВО

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Стало известно о гибели еще одного жителя Пермского края во время специальной военной операции. 29 ноября был убит 35-летний Михаил Крюков, сообщает администрация Сивинского округа в социальных сетях. Дата и места прощания с участником спецоперации еще неизвестны.
СВО России на Украине продолжается с февраля 2022 года. О погибших сообщают администрации округов в социальных сетях, при этом пермские власти подобные данные не публикуют.