«Стройтрансгаз» вновь оштрафован за нарушения при работах в пермском аэропорту

Сумма штрафа — 100 тыс. рублей. Ранее подрядчик говорил о необходимости корректировки проекта. В компании сообщали, что после демонтажа верхнего слоя цементобетонного покрытия обнаружены дефекты основания перрона, в том числе сквозные трещины. «Стройтрансгаз» утверждает, что они стали следствием морозного пучения грунтов. А это значит, что в проекте необходимо учесть разборку покрытий и выемку грунта ниже расчётных значений глубины промерзания грунтов.