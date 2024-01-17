properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

«Стройтрансгаз» вновь оштрафован за нарушения при работах в пермском аэропорту

«Стройтрансгаз» вновь оштрафован за нарушения при работах в пермском аэропорту

17 января 2024, 05:14
Фото: properm.ru
Подрядчик, по мнению госорганов, не проводит защиту грунтов от промерзания.

Подрядчик реконструкции пермского аэропорта, АО «Стройтрансгаз», вновь получил претензию от ФКУ «Ространсмодернизация» и штраф. Претензия связана с не устранёнными нарушениями на объекте, которые выявили еще в ноябре, сообщает «РБК-Пермь».

«Установлено, что в нарушение условий контракта подрядчик не производит мероприятия по защите грунтов от промерзания. Им также не представлены согласованные с проектным институтом мероприятия по восстановлению основания перрона, нарушенного в результате промерзания», — цитирует издание документ.

Сумма штрафа — 100 тыс. рублей. Ранее подрядчик говорил о необходимости корректировки проекта. В компании сообщали, что после демонтажа верхнего слоя цементобетонного покрытия обнаружены дефекты основания перрона, в том числе сквозные трещины. «Стройтрансгаз» утверждает, что они стали следствием морозного пучения грунтов. А это значит, что в проекте необходимо учесть разборку покрытий и выемку грунта ниже расчётных значений глубины промерзания грунтов.

В декабре стало известно, что заказчик реконструкции инженерной инфраструктуры пермского аэропорта «Большое Савино» требует у подрядчика АО «Стройтрансгаз» 478 млн рублей. Это средства, перечисленные в качестве аванса еще в 2022 году. Это была шестая претензия.

Ранее генподрядчика реконструкции аэропорта оштрафовали на 600 тыс. рублей за нарушения при выполнении работ. Примечательно, что в 2018 году с компанией уже заключали контракт на реконструкцию аэропорта, но в 2021 году Росавиация расторгла его в одностороннем порядке. Однако новый аукцион вновь выиграло АО «СтройТрансГаз».

#Аэропорт#Экономика#Пермский аэропорт#Аэропорт Большое Савино#Реконструкция аэропорта
Подпишитесь
Арбитражного управляющего в Перми судят за мошенничество на 87 млн рублей
Сегодня, 05:07
В думу Перми не поступало заявления об отзыве мандата депутата, осудившего СВО
Сегодня, 07:01
В Перми ночью на парковке между домами в лед вмерзли автомобили
Сегодня, 06:45
Трансформер, тронный зал и волшебный шкаф. Смотрим на новую малую сцену ТЮЗа
Сегодня, 02:00
В Березниковском драмтеатре из-за морозов в зимние праздники отменяли спектакли
Сегодня, 04:41