«Стройтрансгаз» вновь оштрафован за нарушения при работах в пермском аэропорту

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Подрядчик реконструкции пермского аэропорта, АО «Стройтрансгаз», вновь получил претензию от ФКУ «Ространсмодернизация» и штраф. Претензия связана с не устранёнными нарушениями на объекте, которые выявили еще в ноябре, сообщает «РБК-Пермь».
«Установлено, что в нарушение условий контракта подрядчик не производит мероприятия по защите грунтов от промерзания. Им также не представлены согласованные с проектным институтом мероприятия по восстановлению основания перрона, нарушенного в результате промерзания», — цитирует издание документ.
Сумма штрафа — 100 тыс. рублей. Ранее подрядчик говорил о необходимости корректировки проекта. В компании сообщали, что после демонтажа верхнего слоя цементобетонного покрытия обнаружены дефекты основания перрона, в том числе сквозные трещины. «Стройтрансгаз» утверждает, что они стали следствием морозного пучения грунтов. А это значит, что в проекте необходимо учесть разборку покрытий и выемку грунта ниже расчётных значений глубины промерзания грунтов.
В декабре стало известно, что заказчик реконструкции инженерной инфраструктуры пермского аэропорта «Большое Савино» требует у подрядчика АО «Стройтрансгаз» 478 млн рублей. Это средства, перечисленные в качестве аванса еще в 2022 году. Это была шестая претензия.
Ранее генподрядчика реконструкции аэропорта оштрафовали на 600 тыс. рублей за нарушения при выполнении работ. Примечательно, что в 2018 году с компанией уже заключали контракт на реконструкцию аэропорта, но в 2021 году Росавиация расторгла его в одностороннем порядке. Однако новый аукцион вновь выиграло АО «СтройТрансГаз».