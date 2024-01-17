Сын пермского миллиардера потерял 30 млн рублей, доверившись брокерам

В компании БКС журналисту Properm.ru не смогли оперативно предоставить комментарий, телефон пресс-службы, который предоставили в компании, не активен.



Независимый финансовый консультант Алексей Бушуев считает, что, скорее всего, имела место быть ошибка инвестора. «При попытке взыскать убытки клиенты склонны играть формулировками, использовать политический ресурс, силовой ресурс. Известны случаи когда клиент, потеряв деньги, пытался обвинить брокера в краже», — рассказывает Алексей Бушуев. По его словам, ответственность брокера заключается в чётком исполнении распоряжений клиента, в соблюдении стандартов работы.

«Возможно, клиент приобрёл структурный продукт. Продукт сложный, но доступный для понимания. Функция брокера, функция консультанта достаточно ясно сформулирована и в законе и в базовых стандартах. Поэтому при поступлении жалобы от инвестора регулятору и (или) суду будет достаточно просто установить истину. К сожалению, многие обеспеченные люди, ориентируясь на модные идеи и уровень сервиса, принимали очень сомнительные решения и сейчас вынуждены сталкиваться с убытками», — прокомментировал Алексей Бушуев.