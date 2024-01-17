Сын пермского миллиардера потерял 30 млн рублей, доверившись брокерам

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Сергей Репин рассказал журналисту Properm.ru, как произошла потеря такой значительной суммы средств. Бизнесмен занимается продажей автомобилей и мотоциклов («Лада», «УАЗ», мотоциклов Voge, КТМ, Royal Enfield и другие), в основном, инвестирует в этот бизнес.
По словам Сергея, появились свободные деньги, и он решил попробовать себя в инвестициях. Обратился в БКС и в другие банки. В конце 2021 года он с помощью менеджеров БКС вложил 29 850 000 в структурные продукты, еще немного в акции.
Структурный продукт — это по сути готовый инвестиционный портфель, который может состоять из акций, облигаций, валюты и любых других финансовых инструментов с разным уровнем риска. В таких продуктах, как правило, две части, одна более, другая менее рискованная, чтобы инвестор не потерял все деньги.
«Менеджер убедил меня, что соберет хорошие портфели, и в случае провала стратегии БКС сделает реструктуризацию без моих допвложений. Более того, я доверил сборку портфелей менеджеру, так как у меня скудные знания по инвестированию. Иначе какой смысл в брокере? Отчетность предоставлялась по запросу, но ее форма достаточно сложная для моего восприятия, поэтому просто ждал отчетного периода, так как по сути все равно менять в портфелях ничего нельзя», — рассказал Сергей Репин.
Сергей подчеркивает, что не является профессиональным инвестором, именно поэтому обратился за помощью к брокеру «с именем». Менеджер заверил, что работает на результат клиента, заинтересован, чтобы клиенты возвращались и вкладывали средства снова, в том числе мотивация менеджера связана с отдельной системой зарплатных бонусов. Портфель, по словам менеджера, собирает не он сам, а аналитический отдел, это крутые специалисты, финансисты, они работают добросовестно и качественно.
«Все было просто на словах. По документам, понятное дело, риски все на мне. Напрямую юридически предъявить нечего. Но так нельзя дело оставлять, — возмущен Сергей. — Люди должны знать, что с их инвестициями, их деньгами может случиться такая история».
В 2022 году менеджер Сергея уехал, с ним стали работать другие специалисты, которые и поставили (постепенно) Сергея перед фактом потери практически всех средств. Потерю средств объяснили просадкой бумаг, входящих в портфель ниже обозначенного порога. Сам менеджер, по словам коллег, после этого уехал из города, на связь с предпринимателем не выходит. Возможность реструктуризации без дополнительных вложений клиента, которую Сергею обещали изначально, сейчас в БКС отрицают.
На вопрос «Это же все же деньги, и деньги немалые. Они физически куда делись?» Сергей ответил так: «Замечательный вопрос, сейчас общаюсь с БКС по этому поводу. Ведь какие-то бумаги в портфеле просели, но какие-то и выросли. Это наводит на странные мысли».
В компании БКС журналисту Properm.ru не смогли оперативно предоставить комментарий, телефон пресс-службы, который предоставили в компании, не активен.
Независимый финансовый консультант Алексей Бушуев считает, что, скорее всего, имела место быть ошибка инвестора. «При попытке взыскать убытки клиенты склонны играть формулировками, использовать политический ресурс, силовой ресурс. Известны случаи когда клиент, потеряв деньги, пытался обвинить брокера в краже», — рассказывает Алексей Бушуев. По его словам, ответственность брокера заключается в чётком исполнении распоряжений клиента, в соблюдении стандартов работы.
«Возможно, клиент приобрёл структурный продукт. Продукт сложный, но доступный для понимания. Функция брокера, функция консультанта достаточно ясно сформулирована и в законе и в базовых стандартах. Поэтому при поступлении жалобы от инвестора регулятору и (или) суду будет достаточно просто установить истину. К сожалению, многие обеспеченные люди, ориентируясь на модные идеи и уровень сервиса, принимали очень сомнительные решения и сейчас вынуждены сталкиваться с убытками», — прокомментировал Алексей Бушуев.