Трансформер, тронный зал и волшебный шкаф. Смотрим на новую малую сцену ТЮЗа

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Малая сцена Пермского ТЮЗа занимает здание по ул. Пермской, 66, где когда-то размещался построенный в 1860 году Дом уездного земства. Здание числится объектом культурного наследия, об этом даже сообщает табличка, ныне установленная на фасаде здания. И хотя везде говорится, что стройка сцены была реставрацией памятника, даже сотрудники ТЮЗа признают, что, по старой пермской традиции реставрации исторических объектов, на месте сгоревшего почти дотла в 2015 году двухэтажного дома фактически построили новое здание.
Строительство новой сцены театра заняло два года. Его профинансировал ЛУКОЙЛ, и, как заявлено в презентационном ролике ТЮЗа, на все работы ушло 1,5 млрд рублей. Хотя комплекс малой сцены ТЮЗа сохранил габариты двухэтажного дома, на самом деле там пять этажей, из которых зрителю доступны три: зал, два фойе на первом и втором этажах и гардероб на минус первом этаже. Остальные (один подземный этаж и цоколь под крышей) заняты служебными помещениями, к которым относятся насосная (под театром протекает множество грунтовых вод), костюмерные, гримерки, декорационные цеха, склады и архив.
Зрительские и служебные помещения малой сцены оформлены в очень яркой, оригинальной и эклектичной манере. Так, в фойе можно увидеть множество разнообразных отсылок к сказкам и произведениям для детей: волшебный шкаф из романа «Лев, колдунья и волшебный шкаф», в гардеробе — туфельку Золушки, которую каждая желающая может примерить, а интерактивная стена с видеопортерами артистов явно отсылает к живым портретам из «Гарри Поттера».
В служебных помещениях для навигации, неожиданно, служат пиктограммы с воулт-боем из серии компьютерных игр Fallout и нарисованные на стенах афиши старых спектаклей (с сознательно сделанными ошибками, которые должны искать участники квеста). Самое забавное из всего этого оформления — уборные. Они сделаны так, что работники театра называют их «тронным залом».
«Каждый сантиметр этого пространства мы постарались насытить жизнью, — объясняет такое разнообразие в оформлении малой сцены замдиректора ТЮЗа Алексей Лукашов. — Да, она максимальная эклектична и разнообразна. Да, зачастую возникают вопросы „А почему так?“. А потому что нам так нравится! Вот единственный ответ в искусстве. Мы любим иронизировать, любим шутки, и да, тут есть шутки, которые не все одобряют, а нам всё равно смешно».
Но главная особенность новой сцены ТЮЗа заключается в зрительном зале и машинерии сцены. На раскладывающейся блитчерной системе есть 93 посадочных места для зрителей, еще 100 человек могут разместиться на приставных стульях. Вся машинерия новой сцены обошлась в 350 млн рублей, но она позволяет реализовывать интересные поставочные решения по всему залу. Из-за того что его пространство может трансформироваться, зал собираются использовать не только для спектаклей, но и для различных торжественных мероприятий. Так, по словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, в этом малом зале ТЮЗа планируется проводить балы.
ТЮЗ собирается активно насыщать новую площадку спектаклями. В этом году у театра должно выйти четыре премьеры на малой сцене и две на большой. По словам директора ТЮЗа Артёма Агеева, большая и малая сцены должны начать работать параллельно. При этом билеты в малый зал, из-за особенностей площадки, будут стоить немного дороже. «Здесь всё будет немножко эксклюзивно», — объяснил такую разницу Агеев.
За 2024 год, согласно госзаданию, ТЮЗ должен сыграть 400 спектаклей и увеличить количество зрителей со 118 до 140 тыс. Ещё, в связи с тем, что ТЮЗ из городского подчинения перешел в краевое, театр будет активнее взаимодействовать с Пермским краем. Как рассказала Алла Платонова, театр начнет больше гастролировать по краю как раз со спектаклями малой формы, потому что в территориях все залы малые.
Первый спектакль на малой сцене ТЮЗа зрители смогут увидеть уже 1 февраля. Это будет постановка художественного руководителя ТЮЗа Константина Яковлева — мюзикл «Новая история страны Оз» (6+). Все билеты на премьеру уже проданы. Ко Дню театра, 27 марта, на этой же сцене выйдет премьера спектакля по древнегреческой комедии Аристофана «Птицы». В начале мая должна состояться премьера спектакля «Барышня-крестьянка» (12+) в постановке Ксении Жарковой, по собственной инсценировке режиссёра. На июнь запланирован показ «Тимура и его команды» (6+), его режиссером будет Наталья Индейкина — постановщица неожиданно ставшего скандальным, но очень популярного у зрителя спектакля ТЮЗа «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+).