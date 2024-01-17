Трансформер, тронный зал и волшебный шкаф. Смотрим на новую малую сцену ТЮЗа

Но главная особенность новой сцены ТЮЗа заключается в зрительном зале и машинерии сцены. На раскладывающейся блитчерной системе есть 93 посадочных места для зрителей, еще 100 человек могут разместиться на приставных стульях. Вся машинерия новой сцены обошлась в 350 млн рублей, но она позволяет реализовывать интересные поставочные решения по всему залу. Из-за того что его пространство может трансформироваться, зал собираются использовать не только для спектаклей, но и для различных торжественных мероприятий. Так, по словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, в этом малом зале ТЮЗа планируется проводить балы.