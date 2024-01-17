Центробанк рассказал о мошенниках, имитирующих голоса родных и друзей своих жертв

Злоумышленники находят в интернете данные об увлечениях, родственниках и друзьях своих будущих жертв, чтобы звучать правдоподобно. Затем мошенники звонят жертве от имени ее друзей или родных, имитируя с помощью специальных технологий их голоса. Так неизвестным удается убедить пострадавших в том, что их близким якобы нужна помощь или срочный перевод денежных средств.