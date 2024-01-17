Центробанк рассказал о мошенниках, имитирующих голоса родных и друзей своих жертв

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Центробанк предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, связанных с подменой человеческого голоса.
Злоумышленники находят в интернете данные об увлечениях, родственниках и друзьях своих будущих жертв, чтобы звучать правдоподобно. Затем мошенники звонят жертве от имени ее друзей или родных, имитируя с помощью специальных технологий их голоса. Так неизвестным удается убедить пострадавших в том, что их близким якобы нужна помощь или срочный перевод денежных средств.
Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на РИА Новости, эксперты Центробанка рекомендуют не вводить свои личные данные на сомнительных сайтах, не отправлять фотографии документов через социальные сети и мессенджеры. Также для безопасности лучше не совершать денежные операции, если о них просят по телефону.