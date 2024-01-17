Уборщица в пермском аэропорту украла наушники у гостя из Санкт-Петербурга

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Транспортные полицейские задержали подозреваемую в краже дорогостоящих наушников в аэропорту «Большое Савино». Об этом сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.
В ноябре прошлого года в дежурную часть Пермского ЛО позвонил мужчина и сообщил, что при входе в аэровокзал перед досмотровой рамкой им были утеряны дорогие беспроводные наушники. Потерпевший — 36-летний мужчина из Санкт Петербурга.
Транспортные полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемую в совершении кражи — 55-летнюю жительницу Перми, работницу клининговой компании аэропорта. Женщина работает в аэропорту на протяжении трех лет. Подозреваемая не сразу призналась в содеянном, но просмотрев предъявленные ей записи видеокамер, задержанной ничего не оставалось как, признаться. Женщина пояснила, что в этот день находилась на смене и исполняла непосредственные обязанности по уборке помещения. Приблизительно в 9:00 заметила на полу возле интроскопа два белых беспроводных наушника, осмотревшись и убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает решила присвоить их себе, незаметно положив в карман, а затем, уже в раздевалке, переложила в рюкзак.
Потерпевший хорошо помнит, что перед досмотровой рамкой уронил бокс, в котором находились наушники. Затем поднял бокс, тот был закрыт, и гражданин подумал, что наушники находятся внутри и пошел дальше на рейс. Уже на борту самолета мужчина заметил отсутствие наушников. По прибытии в аэропорт Санкт Петербурга, потерпевший позвонил в полицию и сообщил о пропаже. Наушники он приобретал приблизительно за 15 тыс. рублей.
В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража» и направлено в мировой судебный участок Пермского района для принятия процессуального решения.