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Уборщица в пермском аэропорту украла наушники у гостя из Санкт-Петербурга

Уборщица в пермском аэропорту украла наушники у гостя из Санкт-Петербурга

17 января 2024, 06:22
Факт похищения дорогих наушников обнаружился на записях камер видеонаблюдения.

Транспортные полицейские задержали подозреваемую в краже дорогостоящих наушников в аэропорту «Большое Савино». Об этом сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

В ноябре прошлого года в дежурную часть Пермского ЛО позвонил мужчина и сообщил, что при входе в аэровокзал перед досмотровой рамкой им были утеряны дорогие беспроводные наушники. Потерпевший — 36-летний мужчина из Санкт Петербурга.

Транспортные полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемую в совершении кражи — 55-летнюю жительницу Перми, работницу клининговой компании аэропорта. Женщина работает в аэропорту на протяжении трех лет. Подозреваемая не сразу призналась в содеянном, но просмотрев предъявленные ей записи видеокамер, задержанной ничего не оставалось как, признаться. Женщина пояснила, что в этот день находилась на смене и исполняла непосредственные обязанности по уборке помещения. Приблизительно в 9:00 заметила на полу возле интроскопа два белых беспроводных наушника, осмотревшись и убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает решила присвоить их себе, незаметно положив в карман, а затем, уже в раздевалке, переложила в рюкзак.

Потерпевший хорошо помнит, что перед досмотровой рамкой уронил бокс, в котором находились наушники. Затем поднял бокс, тот был закрыт, и гражданин подумал, что наушники находятся внутри и пошел дальше на рейс. Уже на борту самолета мужчина заметил отсутствие наушников. По прибытии в аэропорт Санкт Петербурга, потерпевший позвонил в полицию и сообщил о пропаже. Наушники он приобретал приблизительно за 15 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража» и направлено в мировой судебный участок Пермского района для принятия процессуального решения.

#Происшествия#Общество#Аэропорт#Криминал#Кража#Аэропорт пермь
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