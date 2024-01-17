Уборщица в пермском аэропорту украла наушники у гостя из Санкт-Петербурга

Транспортные полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемую в совершении кражи — 55-летнюю жительницу Перми, работницу клининговой компании аэропорта. Женщина работает в аэропорту на протяжении трех лет. Подозреваемая не сразу призналась в содеянном, но просмотрев предъявленные ей записи видеокамер, задержанной ничего не оставалось как, признаться. Женщина пояснила, что в этот день находилась на смене и исполняла непосредственные обязанности по уборке помещения. Приблизительно в 9:00 заметила на полу возле интроскопа два белых беспроводных наушника, осмотревшись и убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает решила присвоить их себе, незаметно положив в карман, а затем, уже в раздевалке, переложила в рюкзак.