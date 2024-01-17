В Березниковском драмтеатре из-за морозов в зимние праздники отменяли спектакли

«Мёрзнут зрители! Но они хоть как-то одеты, в тёплые свитера, кофточки, шарфы! А каково актёрам? Они-то на сцене в лёгких костюмах, наши девочки, мальчики? Им то совсем не жарко! Но они играют, выкладываются на все 100! Вопрос к администрации театра, к администрации города: Когда в театре будет тепло? Такие хорошие актёры, так любят ходить в театр зрители, и приезжают ещё и с других мест, чтоб посмотреть такие чудесные спектакли! А воз, как говорят, и ныне там! Мёрзнут актёры, мерзнут зрители, и так много лет!», «В дни, когда сильные морозы, к сожалению, система отопления театра с аномальными температурами не справляется. Причина: зданию, где расположен театр, давно нужен капитальный ремонт». — пишут зрители в комментариях к постам театра. Как отмечают зрители, несколько лет назад уже собирались подписи под петицией к властям Березников о приведении в порядок отопительной системы здания театра. Однако, ситуацию это не изменило.