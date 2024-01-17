Стало известно, когда в Добрянском округе откроется парк ледопадов

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
20 января в Добрянском округе Прикамья откроется первая очередь парка ледопадов. Информация об этом появилась в группе «Турист-парк» во ВКонтакте.
«Если вы хотите увидеть больше красоты, то пока не торопитесь к нам ехать, самое лучшее время для посещения — середина февраля-март», — пишут в соцсети организаторы.
Зимний городок находится в селе Красная Слудка. На территории парка можно покататься с горки, посетить веревочный парк и теплое кафе. В вечернее время будет подсветка, а для всех желающих — костер. По средам и выходным у ледопадов можно будет встретить Бабу Ягу и ее помощников.