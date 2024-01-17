Стало известно, когда в Добрянском округе откроется парк ледопадов

Зимний городок находится в селе Красная Слудка. На территории парка можно покататься с горки, посетить веревочный парк и теплое кафе. В вечернее время будет подсветка, а для всех желающих — костер. По средам и выходным у ледопадов можно будет встретить Бабу Ягу и ее помощников.