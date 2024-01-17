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Published Сегодня, 10:40

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Updated Сегодня, 11:11

Стало известно, когда в Добрянском округе откроется парк ледопадов

Стало известно, когда в Добрянском округе откроется парк ледопадов

17 января 2024, 10:40
Фото: «Турист-парк» во ВКонтакте
Лучшее время посещения парка — середина февраля — март.

20 января в Добрянском округе Прикамья откроется первая очередь парка ледопадов. Информация об этом появилась в группе «Турист-парк» во ВКонтакте.

«Если вы хотите увидеть больше красоты, то пока не торопитесь к нам ехать, самое лучшее время для посещения — середина февраля-март», — пишут в соцсети организаторы.

Фото: «Турист-парк» во ВКонтакте

Зимний городок находится в селе Красная Слудка. На территории парка можно покататься с горки, посетить веревочный парк и теплое кафе. В вечернее время будет подсветка, а для всех желающих — костер. По средам и выходным у ледопадов можно будет встретить Бабу Ягу и ее помощников.

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#Пермь#Костер#Подсветка#Прикамье#Добрянский округ#Парк ледопадов#Турист-парк#Зимняя сказка#Февраль-март#Село Красная Слудка#Горка#Веревочный парк#Теплое кафе
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