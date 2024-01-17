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В думу Перми не поступало заявления об отзыве мандата депутата, осудившего СВО

В думу Перми не поступало заявления об отзыве мандата депутата, осудившего СВО

17 января 2024, 07:01
Фото: Сергей Медведев во ВКонтакте
13 января член фракции КПРФ покинул страну после того, как выложил пост с осуждением СВО и президента России.
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Кпрф

Заявления от фракции КПРФ о лишении Сергея Медведева мандата депутата не поступало. Об этом рассказал «Новому компаньону» глава комитета Пермской городской думы по местному самоуправлению и регламенту Василий Кузнецов.

«Могу официально пояснить: никакие документы по поводу поименованного вами депутата, по моей информации, в Пермскую городскую думу не поступали. Будут документы — будем рассуждать», — цитирует издание депутата.

Ранее сообщалось, что Сергей Медведев покинул Россию 13 января после того, как разместил на своей странице пост с осуждением СВО и президента страны. Этот текст мужчина выложил 31 декабря прошлого года. Спустя почти две недели пост начал разлетаться по телеграм-каналам. 11 января в думе попросили силовиков дать оценку заявлениям депутата.

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