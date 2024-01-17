В думу Перми не поступало заявления об отзыве мандата депутата, осудившего СВО

Ранее сообщалось, что Сергей Медведев покинул Россию 13 января после того, как разместил на своей странице пост с осуждением СВО и президента страны. Этот текст мужчина выложил 31 декабря прошлого года. Спустя почти две недели пост начал разлетаться по телеграм-каналам. 11 января в думе попросили силовиков дать оценку заявлениям депутата.