В ФК «Амкар-Пермь» назначен новый тренер

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Тренером по работе с вратарями ФК «Амкар-Пермь» назначен Валерий Шанталосов. Специалист сегодня вошел в штаб главного тренера Андрея Блажко, сообщает пресс-служба клуба.
Валерий Шанталосов родился 15 марта 1966 года в Могилеве, Республика Беларусь. Играл за национальную сборную Беларуси, нижегородский «Локомотив», английский «Сток-Сити», «Балтику», казахстанский «Тобол», минское «Торпедо» и другие клубы. Ранее 57-летний специалист работал тренером в махачкалинском «Динамо», «Чайке», московском «Торпедо», «Крыльях Советов», «Химках».