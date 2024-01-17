В ФК «Амкар-Пермь» назначен новый тренер

Валерий Шанталосов родился 15 марта 1966 года в Могилеве, Республика Беларусь. Играл за национальную сборную Беларуси, нижегородский «Локомотив», английский «Сток-Сити», «Балтику», казахстанский «Тобол», минское «Торпедо» и другие клубы. Ранее 57-летний специалист работал тренером в махачкалинском «Динамо», «Чайке», московском «Торпедо», «Крыльях Советов», «Химках».