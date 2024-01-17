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Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

В ФК «Амкар-Пермь» назначен новый тренер

В ФК «Амкар-Пермь» назначен новый тренер

17 января 2024, 16:06
Фото: ФК «Амкар Пермь»
Валерий Шанталосов работал в клубах ПФЛ.
Сюжет
Амкар

Тренером по работе с вратарями ФК «Амкар-Пермь» назначен Валерий Шанталосов. Специалист сегодня вошел в штаб главного тренера Андрея Блажко, сообщает пресс-служба клуба.

Валерий Шанталосов родился 15 марта 1966 года в Могилеве, Республика Беларусь. Играл за национальную сборную Беларуси, нижегородский «Локомотив», английский «Сток-Сити», «Балтику», казахстанский «Тобол», минское «Торпедо» и другие клубы. Ранее 57-летний специалист работал тренером в махачкалинском «Динамо», «Чайке», московском «Торпедо», «Крыльях Советов», «Химках».

#Спорт#Амкар#Назначение#Футбол#Фк амкар
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