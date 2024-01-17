В Гайнах местные власти отказываются расселять десять аварийных домов

В посёлке Гайны 10 многоквартирных домов заключениями межведомственной комиссии признаны аварийными и подлежащими сносу. Дальнейшая эксплуатация зданий признана недопустимой. Проживание в них создает угрозу для жизни и здоровья граждан. В то же время, распоряжением администрации муниципального округа установлен срок расселения граждан из этого жилья до 2027 года.