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В Гайнах местные власти отказываются расселять десять аварийных домов

В Гайнах местные власти отказываются расселять десять аварийных домов

17 января 2024, 16:49
Фото: properm.ru
Установленные сроки расселения аварийки — до 2027 года

Прокуратура Гайнского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства при расселении граждан из ветхого и аварийного жилья на территории округа. Оказалось, что в работе властей округа в этом вопросе есть нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

В посёлке Гайны 10 многоквартирных домов заключениями межведомственной комиссии признаны аварийными и подлежащими сносу. Дальнейшая эксплуатация зданий признана недопустимой. Проживание в них создает угрозу для жизни и здоровья граждан. В то же время, распоряжением администрации муниципального округа установлен срок расселения граждан из этого жилья до 2027 года.

Для установления кратчайшего разумного срока расселения прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным распоряжения администрации Гайнского муниципального округа в части срока расселения. Суд иск прокуратуры удовлетворил полностью. Сейчас ответчик обязан установить разумный срок расселения аварийных домов.

#Аварийное жилье#Суд#Экономика#Прокуратура#Аварийный#Гайны
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