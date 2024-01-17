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В Октябрьском задержан подозреваемый в убийстве семейной пары

В Октябрьском задержан подозреваемый в убийстве семейной пары

17 января 2024, 15:50
Фото: 1MI
Тела убитых были обнаружены в их собственном доме незадолго до нового года

Вчера, 16 января, в Октябрьском округе был задержан 31-летний мужчина, которого подозревают в двойном убийстве. Подробности сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

24 декабря 2023 года в посёлке Октябрьский были обнаружены тела супругов с травмами криминального характера. По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, из корыстных побуждений).

Расследование продолжалось в течение нескольких недель практически в круглосуточном режиме. В результате подозреваемый был установлен и в вечером 16 января 2024 года задержан.

По данным следствия, 23 декабря подозреваемый пришел в дом жителей посёлка Октябрьский, где причинил обоим супругам множественные телесные повреждения, от которых они скончались на месте. О совершенном преступлении сообщили коллеги убитого мужчины, которые в утреннее время 24 декабря прибыли к его дому.

Следователями в ходе расследования уголовного дела проведены осмотры места происшествия и прилегающей местности, в ходе которых изъято более 100 объектов, интересующих следствие, назначено более 25 различных судебных экспертиз, большинство из которых уже проведено. В населенном пункте осмотрено более 500 домов. Допрошены свидетели, местные жители, в том числе из числа родственников и знакомых погибших, всего более 400 человек. В ходе обыска, проведенного по месту проживания подозреваемого, следствием изъяты объекты, свидетельствующие о его причастности к совершенному преступлению.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому будет предъявлено обвинение.

#Общество#Криминал#Убийство#Су скр#Октябрьский#Двойное убийство
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