В Октябрьском задержан подозреваемый в убийстве семейной пары

Следователями в ходе расследования уголовного дела проведены осмотры места происшествия и прилегающей местности, в ходе которых изъято более 100 объектов, интересующих следствие, назначено более 25 различных судебных экспертиз, большинство из которых уже проведено. В населенном пункте осмотрено более 500 домов. Допрошены свидетели, местные жители, в том числе из числа родственников и знакомых погибших, всего более 400 человек. В ходе обыска, проведенного по месту проживания подозреваемого, следствием изъяты объекты, свидетельствующие о его причастности к совершенному преступлению.