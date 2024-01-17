В Перми ночью на парковке между домами в лед вмерзли автомобили

Работы велись два дня круглосуточно. Все это время без воды были жильцы близлежащих домов. В сложных температурных условиях специалисты «НОВОГОРа» совместно с подрядной организацией обновили более 30 метров магистрального водовода диаметром почти полметра. Работы провели с минимальными раскопками, чтобы не нарушать трамвайную полосу.