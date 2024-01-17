properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В Перми ночью на парковке между домами в лед вмерзли автомобили

В Перми ночью на парковке между домами в лед вмерзли автомобили

17 января 2024, 06:45
Фото: телеграм-канал Это Пермь
На водоводе под парковкой произошел порыв, что и стало причиной ЧП.

В Перми водой залило парковку между домами 17Г и 17А по ул. Чернышевского. Машины на парковке вмерзли в лед, сообщают в соцсетях.

На видео видно место порыва и то, что еще утром из поврежденного водовода шла вода, заливая парковку. Именно они и стала причиной ЧП.

Напомним, что санация магистрального трубопровода по ул. Чернышевского, 23 в Перми завершена 14 января к 22:00.

Работы велись два дня круглосуточно. Все это время без воды были жильцы близлежащих домов. В сложных температурных условиях специалисты «НОВОГОРа» совместно с подрядной организацией обновили более 30 метров магистрального водовода диаметром почти полметра. Работы провели с минимальными раскопками, чтобы не нарушать трамвайную полосу.

Читайте также:
Ремонт водопровода на Чернышевского завершился поздно вечером в воскресенье
#Происшествия#Общество#Вода#Сети
Подпишитесь
Арбитражного управляющего в Перми судят за мошенничество на 87 млн рублей
Сегодня, 05:07
В думу Перми не поступало заявления об отзыве мандата депутата, осудившего СВО
Сегодня, 07:01
Трансформер, тронный зал и волшебный шкаф. Смотрим на новую малую сцену ТЮЗа
Сегодня, 02:00
В Березниковском драмтеатре из-за морозов в зимние праздники отменяли спектакли
Сегодня, 04:41
«Стройтрансгаз» вновь оштрафован за нарушения при работах в пермском аэропорту
Сегодня, 05:14