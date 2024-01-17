В Перми ночью на парковке между домами в лед вмерзли автомобили

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В Перми водой залило парковку между домами 17Г и 17А по ул. Чернышевского. Машины на парковке вмерзли в лед, сообщают в соцсетях.
На видео видно место порыва и то, что еще утром из поврежденного водовода шла вода, заливая парковку. Именно они и стала причиной ЧП.
Напомним, что санация магистрального трубопровода по ул. Чернышевского, 23 в Перми завершена 14 января к 22:00.
Работы велись два дня круглосуточно. Все это время без воды были жильцы близлежащих домов. В сложных температурных условиях специалисты «НОВОГОРа» совместно с подрядной организацией обновили более 30 метров магистрального водовода диаметром почти полметра. Работы провели с минимальными раскопками, чтобы не нарушать трамвайную полосу.