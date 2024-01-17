В Перми стартуют гастроли театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина

Спектакль «Гроза» по одноименной пьесе представляет собой «трагический балаган», в котором смешаны жанры, языки и времена. В постановке много музыки — от фольклорных русских и церковных песнопений, до джазовых и роковых композиций и западных шлягеров. Режиссер считает, что это не вредит пьесе, задуманной как драма приволжской жизни собирательного города Калинова.