В Перми стартуют гастроли театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина

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В Перми пройдут гастроли Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Спектакли состоятся во дворце культуры им. А. Г. Солдатова.
В ближайшие дни, 17–18 января, пермяки смогут увидеть спектакль «Гроза» (12+) по известной драме Александра Островского в постановке Константина Райкина. В постановке участвуют 30 артистов труппы, главную роль исполняет специально приглашенная актриса Мария Золотухина, сообщают в пресс-службе администрации Перми.
Константин Райкин:
— Я считаю, что русский артист обязательно должен пройти через драматургию Островского. Важно, чтобы она правильно понималась. Это очень современный автор, попадающий в суть времени. Островский, как никто другой, знает и понимает законы театра и встает в один ряд с великими русскими драматургами, например, с Чеховым, Булгаковым и Пушкиным. Театр был единственным видом искусства, через который Островский выражал свое отражение жизни, поэтому было важно показать действие его пьесы, не цепляясь за конкретное время и место.
Спектакль «Гроза» по одноименной пьесе представляет собой «трагический балаган», в котором смешаны жанры, языки и времена. В постановке много музыки — от фольклорных русских и церковных песнопений, до джазовых и роковых композиций и западных шлягеров. Режиссер считает, что это не вредит пьесе, задуманной как драма приволжской жизни собирательного города Калинова.
В пятницу, 19 января, Константин Райкин представит в ДК Солдатова поэтический моноспектакль (12+). Начало постановок в 19:00.