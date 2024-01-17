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Published Сегодня, 12:08

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Updated Сегодня, 12:10

В пермской прокуратуре назвали предварительную причину долгой посадки самолета

В пермской прокуратуре назвали предварительную причину долгой посадки самолета

17 января 2024, 12:08
Фото: 1MI
Из-за неблагоприятных погодных условий приземление воздушного судна состоялась на 65 минут позже.

В Пермской транспортной прокуратуре назвали предварительную причину долгой посадки самолета в аэропорт Большое Савино. Из-за сильного бокового ветра пилот принял решение переждать погоду в целях безопасности, сообщили корреспонденту Properm.ru в ведомстве.

Сейчас ведомство проводит проверку и выясняет подробности инцидента. По данным Flightradar24.com, судно A321 авиакомпании «Аэрофлот» рейса Москва — Пермь приземлилось с задержкой на 65 минут. На это обратил внимание «Ъ-Прикамья». Согласно треку полета, самолет два раза прерывал заход на взлетно-посадочную полосу по курсу 212 пермского аэродрома. После этого борт зашел на линию посадки со стороны поселка Юго-Камского. Успешно приземлиться самолету удалось только в 13:45.

Коэффициент сцепления с полосой составил 0,36. Из данных метеопрогноза также следует, что порыв ветра в районе аэропорта может достигать 22 м/c.

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