В пермской прокуратуре назвали предварительную причину долгой посадки самолета

Сейчас ведомство проводит проверку и выясняет подробности инцидента. По данным Flightradar24.com, судно A321 авиакомпании «Аэрофлот» рейса Москва — Пермь приземлилось с задержкой на 65 минут. На это обратил внимание «Ъ-Прикамья». Согласно треку полета, самолет два раза прерывал заход на взлетно-посадочную полосу по курсу 212 пермского аэродрома. После этого борт зашел на линию посадки со стороны поселка Юго-Камского. Успешно приземлиться самолету удалось только в 13:45.