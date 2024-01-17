В Прикамье из-за метели ограничили движение по одной из федеральных трасс

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
На трассе М7 введено ограничение на движение грузовиков и автобусов. Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия — снег, сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость, сообщают в УПРДОР «Прикамье».
Ограничение вводится на участке подъезд к городам Ижевск и Пермь, участок км 28+916 — км 155+929 до 20:00 сегодня, 17 января.
Водителей призывают не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. На дорогах необходимо быть более внимательными и осторожными.