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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 07:21

В Прикамье из-за метели ограничили движение по одной из федеральных трасс

В Прикамье из-за метели ограничили движение по одной из федеральных трасс

17 января 2024, 07:21
Фото: 1MI
Ограничение введено для автобусов и грузовиков

На трассе М7 введено ограничение на движение грузовиков и автобусов. Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия — снег, сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость, сообщают в УПРДОР «Прикамье».

Ограничение вводится на участке подъезд к городам Ижевск и Пермь, участок км 28+916 — км 155+929 до 20:00 сегодня, 17 января.

Водителей призывают не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. На дорогах необходимо быть более внимательными и осторожными.

#Происшествия#Ограничение движения#Движение#Транспорт
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