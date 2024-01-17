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В Прикамье простятся с 49-летним военным, убитым на СВО

В Прикамье простятся с 49-летним военным, убитым на СВО

17 января 2024, 08:26
Фото: 1MI
Мужчины не стало в начале декабря 2023 года.

В деревне Лягаево Пермского края 18 января простятся с 49-летним военным Михаилом Перфильевым. Мужчина был убит 6 декабря при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Обстоятельства гибели чиновники из администрации Кудымкарского округа не уточняют.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конкретных сроков ее завершения нет. По словам президента РФ, спецоперация завершится в момент, когда будут достигнуты все поставленные цели.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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