Пермская школьница получила 750 тысяч рублей за ДТП, в которое попала по своей вине

В Пермском крае приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу 8-летней девочки. Школьницу сбили больше года назад в одном из сел Пермского района. Она возвращалась из школы домой, переходила дорогу в неположенном месте. В это время по дороге ехал грузовик SCANIA, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.