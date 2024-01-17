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Пермская школьница получила 750 тысяч рублей за ДТП, в которое попала по своей вине

Пермская школьница получила 750 тысяч рублей за ДТП, в которое попала по своей вине

17 января 2024, 05:34
Фото: fusionbrain.ai
Девочка попала под грузовик, когда возвращалась со школы.

В Пермском крае приставы взыскали компенсацию морального вреда в пользу 8-летней девочки. Школьницу сбили больше года назад в одном из сел Пермского района. Она возвращалась из школы домой, переходила дорогу в неположенном месте. В это время по дороге ехал грузовик SCANIA, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.

Водитель начал сигналить и применил экстренное торможение, но девочка растерялась и осталась стоять на месте. Школьницу сбили, медики зафиксировали ушиб мозга, перелом и рваные раны руки — ей потребовалась операция.

На руке у девочки остались шрамы, из-за которых она чувствует себя неполноценной. Школьница продолжает бояться дорог. В итоге суд взыскал в пользу несовершеннолетней 750 тыс. рублей с собственника грузовика, еще 70 тыс. рублей взыскали в пользу матери девочки, которая испытала стресс.

Собственник грузовика — ООО «Атлант-А». Компания перечислила деньги после того, как приставы запретили совершать регистрационные действия с четырьмя транспортными средствами ООО.

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#Приставы#Пермь#Детский мир
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