В Прикамье выделят 28 миллионов рублей на льготное питание для детей участников СВО

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Пермском крае на организацию льготного питания детей участников спецоперации выделено 28,6 млн рублей. На бесплатное питание смогут рассчитывать учащиеся 5-11 классов школы, а также студенты техникумов и колледжей. Решение принято на заседании краевого правительства 17 января, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что власти продолжают расширять меры соцподдержки участников спецоперации, а также членов их семей. Глава краевого Минобра Раиса Кассина отметила, что льготой смогут воспользоваться около 3,3 тыс. детей из семей участников СВО.
Сейчас более 1,7 тыс. детей участников СВО, которые учатся в начальной школе, обеспечены горячим питанием — деньги на это выделены как из краевого, так и из федерального бюджетов. Вдобавок, питание получают дети с ОВЗ участников спецоперации.
Сейчас в регионе действует единая горячая линия, где можно узнать о региональных выплатам участникам СВО — +7 (952) 664-75-22. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00.
Еще одна льгота, которая доступна участникам СВО — это освобождение от уплаты транспортного налога. Законопроект, который внес данные изменения, был внесен в краевое Заксобрание по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Законопроект поддержали депутаты ЗС. При этом льгота, введенная в 2023 году, будет действовать в течение периода с 2022 по 2024 год включительно.
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