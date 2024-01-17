В Прикамье выделят 28 миллионов рублей на льготное питание для детей участников СВО

Еще одна льгота, которая доступна участникам СВО — это освобождение от уплаты транспортного налога. Законопроект, который внес данные изменения, был внесен в краевое Заксобрание по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Законопроект поддержали депутаты ЗС. При этом льгота, введенная в 2023 году, будет действовать в течение периода с 2022 по 2024 год включительно.