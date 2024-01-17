В школу №42 Перми второй день подряд поступают анонимные сообщения о минировании

В среду, 17 января, на почту экстренных оперативных служб поступило анонимное сообщение о минировании школы № 42 в Перми. В пресс-службе Минтербеза Пермского края корреспонденту Properm.ru сообщили, что угроза жизни и здоровью учащихся и педагогического состава школы отсутствует.