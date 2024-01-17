В школу №42 Перми второй день подряд поступают анонимные сообщения о минировании

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:10
В среду, 17 января, на почту экстренных оперативных служб поступило анонимное сообщение о минировании школы № 42 в Перми. В пресс-службе Минтербеза Пермского края корреспонденту Properm.ru сообщили, что угроза жизни и здоровью учащихся и педагогического состава школы отсутствует.
Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Ранее в телеграм-каналах очевидцами была распространена видеозапись с работающими в школе кинологами.
Напомним, вчера, 16 января, в учебное заведение также поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве. Эвакуировать учеников и сотрудников школы не стали. Правоохранители проводят проверку.