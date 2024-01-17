properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

В школу №42 Перми второй день подряд поступают анонимные сообщения о минировании

В школу №42 Перми второй день подряд поступают анонимные сообщения о минировании

17 января 2024, 10:08
Фото: Midjourney
Угрозы жизни и здоровья учащихся и педагогического состава нет, сообщает Минтербез Прикамья.
Сюжет
Школа

В среду, 17 января, на почту экстренных оперативных служб поступило анонимное сообщение о минировании школы № 42 в Перми. В пресс-службе Минтербеза Пермского края корреспонденту Properm.ru сообщили, что угроза жизни и здоровью учащихся и педагогического состава школы отсутствует.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Ранее в телеграм-каналах очевидцами была распространена видеозапись с работающими в школе кинологами.

Напомним, вчера, 16 января, в учебное заведение также поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве. Эвакуировать учеников и сотрудников школы не стали. Правоохранители проводят проверку.

Читайте также:
После сообщения о минировании школы №42 учебное заведение решили не эвакуироватьВ мэрии Перми и Минтербезе прокомментировали данные о взрывном устройстве в школеШколу №136 в Перми эвакуировали после информации о взрывном устройстве
#Пермь#Школа#Чп#Угроза#Правоохранительные органы#Единый телефон экстренного реагирования
Подпишитесь
Сын пермского миллиардера потерял 30 млн рублей, доверившись брокерам
Сегодня, 09:42
Стало известно, когда в Добрянском округе откроется парк ледопадов
Сегодня, 10:40
В самолете над Пермью началась паника из-за того, что судно час не совершало посадку
Сегодня, 10:34
Капитана пермского БК «Парма» вызвали в сборную России
Сегодня, 10:18
Мэр предупреждает пермяков о мошенниках, которые пишут от его имени
Сегодня, 08:50