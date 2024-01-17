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Published Сегодня, 02:40

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Updated Сегодня, 03:05

Пермский театр оперы и балета представил двух новых артистов

В труппу Пермского театра оперы и балета пришли два новых солиста

17 января 2024, 02:40
Фото: личная страница Веры Кравчук; uralopera.ru

Пермский театр оперы и балета представил двух новых артистов

В коллективе театра также работает новый концертмейстер по вокалу.

Коллектив Пермского театра оперы и балета пополнился новыми солистами. Артист Рустам Касимов будет исполнять басовые партии, а Вера Кравчук обладает голосом меццо-сопрано.

В пресс-службе театра рассказали, что Рустам дебютирует в Перми 27 января, исполнив партию Коллена в опере «Богема». В 2010 году он окончил московскую Академию хорового искусства им. В. С. Попова по специальности «Академическое пение». В 2005–2006 годах был артистом хора Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики им. П. И. Чайковского. В 2020–2021 годах выступал как солист Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, в 2021 году стал солистом Урал Оперы в Екатеринбурге.

Веру можно будет увидеть и услышать в партии Сузуки в опере «Мадам Баттерфлай (Чио-Чио-сан)». Ранее зрители запомнили ее по партии Мари в спектакле «Летучий голландец». Вера Кравчук является лауреатом международных и всероссийского конкурсов вокалистов. С 2022 года она была приглашенной солисткой Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Артистка окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова.

Помимо этого, с солистами оперной труппы стала работать новый концертмейстер по вокалу Анастасия Иванова.

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#Общество#Пермь#Театр оперы и балета#Культура#Искусство#Опера
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