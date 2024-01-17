В труппу Пермского театра оперы и балета пришли два новых солиста

В пресс-службе театра рассказали, что Рустам дебютирует в Перми 27 января, исполнив партию Коллена в опере «Богема». В 2010 году он окончил московскую Академию хорового искусства им. В. С. Попова по специальности «Академическое пение». В 2005–2006 годах был артистом хора Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики им. П. И. Чайковского. В 2020–2021 годах выступал как солист Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, в 2021 году стал солистом Урал Оперы в Екатеринбурге.