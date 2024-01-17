В январе 687 тысяч пенсионеров Прикамья получат увеличенную пенсию

Помимо единого пособия также будут повышены и другие выплаты на детей, размер которых определяется по прожиточному минимуму. Например, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет или ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет. Оба пособия назначаются в сумме одного прожиточного минимума ребенка. С нового года размер выплат в Пермском крае составит 14 093 рубля ежемесячно.