В январе 687 тысяч пенсионеров Прикамья получат увеличенную пенсию

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
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Updated Сегодня, 12:59
До конца января неработающие пермяки получат увеличенные страховые пенсии. Согласно подписанному президентом федеральному закону, повышение составит 7,5% вместо ранее планировавшихся 4,6%, сообщают в Пермском отделении Социального фонда России.
В Пермском крае индексация затронет 687 тыс. получателей пенсии по старости, чьи выплаты будут в среднем увеличены на 1,6 тысяч рублей в месяц. В результате средний размер пенсии у неработающих пенсионеров в Прикамье вырастет до 22,5 тыс. рублей.
Согласно утвержденному президентом закону о федеральном бюджете, в январе также повышается прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Например, единого пособия, которое Отделение СФР по Пермскому краю сейчас предоставляет родителям почти 200 тыс. детей и 7 тыс. беременных женщин. По действующим правилам, сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или на трудоспособного взрослого.
В 2024 году единое пособие на детей в Пермском крае составит от 7 046,5 до 14 093 рублей (50% или 100% прожиточного минимума ребенка соответственно). Для беременных женщин единое пособие в текущем году составит от 7 748,5 до 15 497 рублей в месяц.
Помимо единого пособия также будут повышены и другие выплаты на детей, размер которых определяется по прожиточному минимуму. Например, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет или ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет. Оба пособия назначаются в сумме одного прожиточного минимума ребенка. С нового года размер выплат в Пермском крае составит 14 093 рубля ежемесячно.
Все повышения ОСФР по Пермскому краю осуществит беззаявительно, поэтому жителям региона не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в проиндексированных размерах.