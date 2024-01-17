Власти Перми предлагают отказаться от видеорекламы на улице

Кроме того, меры по видоизменению рекламной городской среде позволят сохранить сложившийся облик архитектурной застройки как «гармоничное и комфортное городское пространство». Заявила от этом глава департамента экономики и промышленной политики администрации Перми. Также, Ольга Чеснокова пояснила, что новые требования будут применены только к новым конструкциям и не затронут медиафасады.