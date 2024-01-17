Власти Перми предлагают отказаться от видеорекламы на улице

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Администрация Перми предлагает отказаться от динамичной рекламы на светодиодных экранах города. В целях снижения светового загрязнения и негативного влияния на среду города. Власти предлагают демонстрировать на рекламных конструкциях только статичные изображения, без отвлекающих мигающих и звуковых эффектов. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
Проект изменений по установке в Положении о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций рассмотрен Комитетом по экономическому развитию Пермской гордумы. Данное положение утверждено в январе 2009 года. Предложение по изменению поступил после установленного срока для рассмотрения пленарном заседании, отмечает глава ведомства.
Кроме того, меры по видоизменению рекламной городской среде позволят сохранить сложившийся облик архитектурной застройки как «гармоничное и комфортное городское пространство». Заявила от этом глава департамента экономики и промышленной политики администрации Перми. Также, Ольга Чеснокова пояснила, что новые требования будут применены только к новым конструкциям и не затронут медиафасады.
Предложения мэрии будут рассмотрены 23 января на пленарном заседании Пермской городской Думы. Проект уже получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты Перми, управления экспертизы и аналитики.