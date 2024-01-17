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Власти Перми выставили на торги 11 земельных участков

Власти Перми выставили на торги 11 земельных участков

17 января 2024, 07:38
Фото: 1MI
В аренду и собственность можно будет приобрести землю под индивидуальное жилищное строительство, объекты промышленности и ветеринарное обслуживание.

В Перми на торги в январе и феврале выставлены 11 земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ближайшие аукционы на право заключения договоров аренды и собственности земельных участков состоятся 25 января, а также 1 и 15 февраля.

Всего на торги выставлено 11 земельных участков общей площадью 45,9 тыс. кв. метров. Девять участков, выставленных на аукционы, предназначены для строительства частных домов. Земли расположены в Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Ленинском, Свердловском и Кировском районах Перми. Площадь участков варьируется от 507 до 1378 кв. метров.

Помимо этого, на торгах в январе представлены участок под ветеринарное обслуживание в Свердловском районе и участок под объекты промышленности в Индустриальном районе Перми.

#Экономика#Земельные участки#Департамент земельных отношений#Земельные отношения
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