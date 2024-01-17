Власти Перми выставили на торги 11 земельных участков

Всего на торги выставлено 11 земельных участков общей площадью 45,9 тыс. кв. метров. Девять участков, выставленных на аукционы, предназначены для строительства частных домов. Земли расположены в Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Ленинском, Свердловском и Кировском районах Перми. Площадь участков варьируется от 507 до 1378 кв. метров.