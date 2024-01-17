Власти Перми выставили на торги 11 земельных участков

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В Перми на торги в январе и феврале выставлены 11 земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ближайшие аукционы на право заключения договоров аренды и собственности земельных участков состоятся 25 января, а также 1 и 15 февраля.
Всего на торги выставлено 11 земельных участков общей площадью 45,9 тыс. кв. метров. Девять участков, выставленных на аукционы, предназначены для строительства частных домов. Земли расположены в Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Ленинском, Свердловском и Кировском районах Перми. Площадь участков варьируется от 507 до 1378 кв. метров.
Помимо этого, на торгах в январе представлены участок под ветеринарное обслуживание в Свердловском районе и участок под объекты промышленности в Индустриальном районе Перми.