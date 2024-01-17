properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Власти сообщили о гибели 37-летнего мобилизованного из Пермского края

Власти сообщили о гибели 37-летнего мобилизованного из Пермского края

17 января 2024, 07:01
Фото: vk.com/kudymkar_officially
Мужчины не стало в декабре 2022 года.

В Пермском крае 18 января простятся с мобилизованным Максимом Долдиным. Мужчина родился 26 января 1986 в Кудымкаре. После школы поступил в профессиональное училище №3 по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей», позже получил профессию «Токарь».

В 2004 году был призван на срочную службу в армию. Позже остался служить по контракту. Затем мужчина работал предпринимателем, в последнее время трудился в сфере строительства. В сентябре 2022 года его призвали для участия в СВО во время частичной мобилизации.

Военный получил две медали: «За воинскую доблесть» I степени, «За воинскую доблесть» II степени. Был убит 2 декабря прошлого года, сообщает администрация Кудымкарского округа.

#Военная операция на Украине#Пермь
Подпишитесь
Арбитражного управляющего в Перми судят за мошенничество на 87 млн рублей
Сегодня, 05:07
В думу Перми не поступало заявления об отзыве мандата депутата, осудившего СВО
Сегодня, 07:01
В Перми ночью на парковке между домами в лед вмерзли автомобили
Сегодня, 06:45
Трансформер, тронный зал и волшебный шкаф. Смотрим на новую малую сцену ТЮЗа
Сегодня, 02:00
В Березниковском драмтеатре из-за морозов в зимние праздники отменяли спектакли
Сегодня, 04:41
«Стройтрансгаз» вновь оштрафован за нарушения при работах в пермском аэропорту
Сегодня, 05:14