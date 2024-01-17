Власти сообщили о гибели 37-летнего мобилизованного из Пермского края

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В Пермском крае 18 января простятся с мобилизованным Максимом Долдиным. Мужчина родился 26 января 1986 в Кудымкаре. После школы поступил в профессиональное училище №3 по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей», позже получил профессию «Токарь».
В 2004 году был призван на срочную службу в армию. Позже остался служить по контракту. Затем мужчина работал предпринимателем, в последнее время трудился в сфере строительства. В сентябре 2022 года его призвали для участия в СВО во время частичной мобилизации.
Военный получил две медали: «За воинскую доблесть» I степени, «За воинскую доблесть» II степени. Был убит 2 декабря прошлого года, сообщает администрация Кудымкарского округа.