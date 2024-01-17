Выехал на встречную полосу. В Нытвенском районе во время ДТП погиб мужчина

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Несколько часов назад, около 10:20, на дороге «Подъезд к Перми» от трассы «М7 Волга» произошло смертельное ДТП. Со стороны Нытвы в направлении Перми ехал легковой автомобиль Skoda Rapid, за рулем которого находился 42-летний мужчина.
По предварительным данным от пресс-службы ГИБДД Пермского края, на 445 километре водитель по неустановленной причине решил совершить обгон на разрешенном для этого маневра участке. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo под управлением 53-летнего водителя.
В результате аварии водитель «легковушки» был смертельно травмирован. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В Госавтоинспекции напоминают автомобилистам, что нужно быть предельно осторожными, ведь выезд на «встречку» — это одна из самых аварийно-опасных ситуаций на дороге.