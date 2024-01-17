Выехал на встречную полосу. В Нытвенском районе во время ДТП погиб мужчина

По предварительным данным от пресс-службы ГИБДД Пермского края, на 445 километре водитель по неустановленной причине решил совершить обгон на разрешенном для этого маневра участке. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo под управлением 53-летнего водителя.