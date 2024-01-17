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Закончено расследование уголовного дела о сожжённой на улице Кизела «Газели»

Закончено расследование уголовного дела о сожжённой на улице Кизела «Газели»

17 января 2024, 05:47
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Сожжённый автомобиль восстановлению не подлежит.

Окончено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Кизела. Мужчина в ноябре прошлого года сжёг автомобиль на улице, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Молодой человек, находясь в конфликтных отношениях с новым другом бывшей девушки, решил отомстить последнему. В ноябре прошлого года обвиняемый, взяв канистру с бензином, подошел к автомобилю «Газель», припаркованному у магазина. Предполагая, что транспортное средство принадлежит сопернику, он облил переднее колесо грузовика бензином и поджег его зажигалкой. Убедившись, что капот автомобиля разгорелся, скрылся с места преступления. Впоследствии огонь был ликвидирован пожарными.

В результате пожара автомобиль восстановлению не подлежит. Кроме того, в результате возгорания «Газели» огнем были повреждены находящиеся в непосредственной близости две уличные камеры видеонаблюдения на здании магазина. Собственнику поврежденного имущества — местному предпринимателю был причинен значительный ущерб в сумме более 360 тыс. рублей.

Кизеловцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение имущества путем поджога».

Фигурант вину в инкриминируемом преступлении признал полностью и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Общество#Криминал#Кизел
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