Закончено расследование уголовного дела о сожжённой на улице Кизела «Газели»

Молодой человек, находясь в конфликтных отношениях с новым другом бывшей девушки, решил отомстить последнему. В ноябре прошлого года обвиняемый, взяв канистру с бензином, подошел к автомобилю «Газель», припаркованному у магазина. Предполагая, что транспортное средство принадлежит сопернику, он облил переднее колесо грузовика бензином и поджег его зажигалкой. Убедившись, что капот автомобиля разгорелся, скрылся с места преступления. Впоследствии огонь был ликвидирован пожарными.