Закончено расследование уголовного дела о сожжённой на улице Кизела «Газели»

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:47
Окончено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Кизела. Мужчина в ноябре прошлого года сжёг автомобиль на улице, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Молодой человек, находясь в конфликтных отношениях с новым другом бывшей девушки, решил отомстить последнему. В ноябре прошлого года обвиняемый, взяв канистру с бензином, подошел к автомобилю «Газель», припаркованному у магазина. Предполагая, что транспортное средство принадлежит сопернику, он облил переднее колесо грузовика бензином и поджег его зажигалкой. Убедившись, что капот автомобиля разгорелся, скрылся с места преступления. Впоследствии огонь был ликвидирован пожарными.
В результате пожара автомобиль восстановлению не подлежит. Кроме того, в результате возгорания «Газели» огнем были повреждены находящиеся в непосредственной близости две уличные камеры видеонаблюдения на здании магазина. Собственнику поврежденного имущества — местному предпринимателю был причинен значительный ущерб в сумме более 360 тыс. рублей.
Кизеловцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение имущества путем поджога».
Фигурант вину в инкриминируемом преступлении признал полностью и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.