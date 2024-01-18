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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Аэропорт Внуково ограничил прием и вылет самолетов

Аэропорт Внуково ограничил прием и вылет самолетов

18 января 2024, 09:33
Фото: 1MI
В аэропорту Внуково объявлен план «Ковер», из-за чего ограничены вылеты и прилеты самолетов.

Аэропорт Внуково принял решение ограничить прием и вылет самолетов в рамках плана «Ковер». Такое же решение было принято в аэродромах Кубинки и Ермолино, пишет 360tv.ru.

Пилотам рекомендовали использовать другие аэропорты для посадки. По информации из канала Baza, вылеты из Внуково задерживаются до 12:30 из-за морозов.

Ранее около 40 рейсов были задержаны или отменены из-за холода в московских аэропортах.

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