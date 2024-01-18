Аэропорт Внуково ограничил прием и вылет самолетов

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Аэропорт Внуково принял решение ограничить прием и вылет самолетов в рамках плана «Ковер». Такое же решение было принято в аэродромах Кубинки и Ермолино, пишет 360tv.ru.
Пилотам рекомендовали использовать другие аэропорты для посадки. По информации из канала Baza, вылеты из Внуково задерживаются до 12:30 из-за морозов.
Ранее около 40 рейсов были задержаны или отменены из-за холода в московских аэропортах.