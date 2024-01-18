Дарья Трепова на суде не согласилась с поставленным ей диагнозом

Дарья Трепова не согласна с поставленным ей диагнозом, утверждая, что экспертиза была проведена в интересах следствия, и она все еще находится в шоковом состоянии после теракта в Петербурге, при этом заявляя, что не осознавала своих действий в момент преступления.

На суде Дарья Трепова, которую обвиняют в совершении теракта в одном из петербургских кафе, выразила свое несогласие с выводами психолого-психиатрической экспертизы, пишет 360tv.ru. По мнению экспертов, Трепова якобы осознавала последствия своих действий после взрыва. Однако она утверждает, что данное заключение было сделано исключительно в интересах следствия. Подсудимая подчеркнула, что до сих пор она находится в состоянии шока, но может вести себя спокойно и даже улыбаться. Трепова также отметила, что во время происшествия она находилась в неком аморфном состоянии, не осознавая полностью своих действий. Вспоминая произошедшее, она старалась убедить судью в правильности своих слов. Напомним, что в осенний период 2023 года в одном из петербургских кафе произошел теракт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По версии следствия, Трепова, присутствовавшая на мероприятии, передала ему статуэтку с взрывчаткой, которая затем взорвалась. Однако сама подсудимая утверждает, что не была осведомлена о наличии взрывчатки. Важно отметить, что Дарья Трепова была включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.