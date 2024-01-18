properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Дарья Трепова на суде не согласилась с поставленным ей диагнозом

Дарья Трепова на суде не согласилась с поставленным ей диагнозом

18 января 2024, 09:31
Фото: Midjourney
Дарья Трепова не согласна с поставленным ей диагнозом, утверждая, что экспертиза была проведена в интересах следствия, и она все еще находится в шоковом состоянии после теракта в Петербурге, при этом заявляя, что не осознавала своих действий в момент преступления.

На суде Дарья Трепова, которую обвиняют в совершении теракта в одном из петербургских кафе, выразила свое несогласие с выводами психолого-психиатрической экспертизы, пишет 360tv.ru.

По мнению экспертов, Трепова якобы осознавала последствия своих действий после взрыва. Однако она утверждает, что данное заключение было сделано исключительно в интересах следствия. Подсудимая подчеркнула, что до сих пор она находится в состоянии шока, но может вести себя спокойно и даже улыбаться.

Трепова также отметила, что во время происшествия она находилась в неком аморфном состоянии, не осознавая полностью своих действий. Вспоминая произошедшее, она старалась убедить судью в правильности своих слов.

Напомним, что в осенний период 2023 года в одном из петербургских кафе произошел теракт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По версии следствия, Трепова, присутствовавшая на мероприятии, передала ему статуэтку с взрывчаткой, которая затем взорвалась. Однако сама подсудимая утверждает, что не была осведомлена о наличии взрывчатки.

Важно отметить, что Дарья Трепова была включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

Подпишитесь
Приставы ускорили передачу Росимуществу бомбоубежищ свинокомплекса в Майском
Сегодня, 09:15
Глава СК поручил возбудить дело из-за видео с раздетым школьником в Прикамье
Сегодня, 08:52
Крещение Господне: где набрать святую воду пермякам?
Сегодня, 08:35
В Пермском крае снова взлетели цены на бензин
Сегодня, 07:00
На весь день сегодня в Мотовилихе без тепла остались почти сто домов
Сегодня, 05:58
В Пермском крае потеплеет и начнутся продолжительные снегопады
Сегодня, 05:18