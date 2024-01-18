Глава СК поручил возбудить дело из-за видео с раздетым школьником в Прикамье

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий в отношении ребенка в Пермском крае. Видео появилось в социальных сетях. Группа школьников идет за раздетым парнем, один из школьников бьет его. При этом все несовершеннолетние оглядываются в сторону машины, из которой идет съемка.
Сейчас следователи проводят проверку. Руководитель краевого СК Денис Головкин должен доложить об установленных обстоятельствах Бастрыкину.