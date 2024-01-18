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Published Сегодня, 08:52

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Глава СК поручил возбудить дело из-за видео с раздетым школьником в Прикамье

Глава СК поручил возбудить дело из-за видео с раздетым школьником в Прикамье

18 января 2024, 08:52
Фото: соцсети
Инцидент произошел в деревне Кондратово.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий в отношении ребенка в Пермском крае. Видео появилось в социальных сетях. Группа школьников идет за раздетым парнем, один из школьников бьет его. При этом все несовершеннолетние оглядываются в сторону машины, из которой идет съемка.

Сейчас следователи проводят проверку. Руководитель краевого СК Денис Головкин должен доложить об установленных обстоятельствах Бастрыкину.

Видео: соцсети
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#Видео#Пермь#Детский мир#Ск
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