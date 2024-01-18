properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Игрока пермского ХК «Молот» наказали за расовую дискриминацию во время матча

Игрока пермского ХК «Молот» наказали за расовую дискриминацию во время матча

18 января 2024, 04:32
Фото: hc-molot.ru / khl.ru
Тренер «Молота» извинился за поведение игрока.

Нападающего пермского ХК «Молот» Егора Манина удалили до конца матча в игре против казанского «Барса». По данным издания «Спорт-Экспресс», Манин назвал хоккеиста Ислама Гарайшина «чуркой». Это произошло на 50 минуте матча, когда игрок вступил в словесную перепалку с соперниками. Во время игры диктор заявила, что игрок был удален за расовую дискриминацию, не приводя подробностей.

Главный тренер ХК «Молот» Павел Зубов после игры извинился за поступок игрока: «Это не красит ни команду, ни его самого. Проведём воспитательную работу, и впредь, думаю, подобного не будет».

По регламенту Всероссийской хоккейной лиги игрока должны дисквалифицировать на одну игру, а также оштрафовать на 5 тыс. рублей.

Матч с ХК «Барс» закончился победой «Молота» со счетом 1:0.

Читайте также:
Пермский ХК «Молот» проиграл на выезде «Торосу»«Молот» закончил год в лидерах турнирной таблицы ВХЛ«Парма» разгромно уступила МБА в первом матче ¼ Кубка России
#Спорт#Пермь#Хк Молот-Прикамье#Хк молот
Подпишитесь
Руководство пермского телефонного завода оставили под арестом до весны
Сегодня, 02:00
Стало известно, есть ли опасные выбросы после пожара на АО «Сибур-Химпром» в Перми
Сегодня, 03:53
Украинский беспилотник впервые перехватили над Ленинградской областью
Сегодня, 02:54
Сын пермского миллиардера потерял 30 млн рублей, доверившись брокерам
Вчера, 09:42
В школу №42 Перми второй день подряд поступают анонимные сообщения о минировании
Вчера, 10:08
Мэр предупреждает пермяков о мошенниках, которые пишут от его имени
Вчера, 08:50