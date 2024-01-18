Игрока пермского ХК «Молот» наказали за расовую дискриминацию во время матча

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Нападающего пермского ХК «Молот» Егора Манина удалили до конца матча в игре против казанского «Барса». По данным издания «Спорт-Экспресс», Манин назвал хоккеиста Ислама Гарайшина «чуркой». Это произошло на 50 минуте матча, когда игрок вступил в словесную перепалку с соперниками. Во время игры диктор заявила, что игрок был удален за расовую дискриминацию, не приводя подробностей.
Главный тренер ХК «Молот» Павел Зубов после игры извинился за поступок игрока: «Это не красит ни команду, ни его самого. Проведём воспитательную работу, и впредь, думаю, подобного не будет».
По регламенту Всероссийской хоккейной лиги игрока должны дисквалифицировать на одну игру, а также оштрафовать на 5 тыс. рублей.
Матч с ХК «Барс» закончился победой «Молота» со счетом 1:0.