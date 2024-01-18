Игрока пермского ХК «Молот» наказали за расовую дискриминацию во время матча

Нападающего пермского ХК «Молот» Егора Манина удалили до конца матча в игре против казанского «Барса». По данным издания «Спорт-Экспресс», Манин назвал хоккеиста Ислама Гарайшина «чуркой». Это произошло на 50 минуте матча, когда игрок вступил в словесную перепалку с соперниками. Во время игры диктор заявила, что игрок был удален за расовую дискриминацию, не приводя подробностей.