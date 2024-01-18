Как обезопасить купание детей в проруби: советы педиатра

С собой необходимо иметь купальник или плавки, полотенце и махровый халат, сланцы или резиновые тапочки, комплект сухой и теплой одежды, а также термос с горячим чаем. Кроме того, следует помнить о некоторых основных правилах: ребенок должен быть всегда сопровождаем взрослым при подходе к проруби и спуске в нее. Купаться следует только в безопасных местах под присмотром спасателей и медицинского персонала.