Как обезопасить купание детей в проруби: советы педиатра

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Для детей до трех лет купание в холодной воде недопустимо. Также не следует погружать в прорубь детей с неврологическими проблемами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями горла-носа-ушей или сезонными респираторными инфекциями. Беременным также не рекомендуется купаться. Человек, который планирует окунуться, должен быть здоров и знать, как закалять свое тело, например, через контрастный душ.
После купания ребенка нужно тщательно вытереть полотенцем, одеть в сухую одежду и дать ему горячий чай. При этом желательно поскорее вернуться в теплое помещение, пишет 360tv.ru.
С собой необходимо иметь купальник или плавки, полотенце и махровый халат, сланцы или резиновые тапочки, комплект сухой и теплой одежды, а также термос с горячим чаем. Кроме того, следует помнить о некоторых основных правилах: ребенок должен быть всегда сопровождаем взрослым при подходе к проруби и спуске в нее. Купаться следует только в безопасных местах под присмотром спасателей и медицинского персонала.