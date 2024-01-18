Крещение Господне: где набрать святую воду пермякам?

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Традиционно православные россияне отметят 19 января Крещение Господне или Богоявление. В этот день принято набирать святую воду. Расскажем, где это могут делать пермяки.
Что можно делать со святой водой?
В храмах воду освящают дважды — 18 и 19 января. В это время служат чин водоосвящения, или водосвятия: читают специальные молитвы и просят в них о придании воде благодатных свойств. Святую воду набирают сразу после богослужения и хранят дома.
Набирать освященную воду в церкви рекомендуется в чистые и закрытие емкости, желательно новые. Отлично подойдут бутылки или банки с крышками.
Крещенская вода является свежей от Крещения до Крещения, но и оставшаяся с прошлого года не теряет своей благодатной силы. Хранить святую воду нужно в доме рядом с иконами в стеклянной или керамической посуде.
Не рекомендуется выливать остатки воды в раковину. Если их все же необходимо утилизировать, лучше полить святой водой цветы или вылить ее в реку, одним словом — найти «непопираемое» место, по которому не ходят люди.
В Крещенский праздник пить святую воду можно без ограничений, в другие же дни следует ее пить натощак в небольшом количестве.
В народе верят, что святая вода в отличие от обычной не портится. И действительно, она может храниться долгое время, оставаясь при этом свежей. Происходит это чаще всего ввиду определенных условий хранения: обычно святая вода находится в плотно закрытой емкости, ее не открывают и не используют просто так.
Где набрать святой воды в Перми в 2024 году?
Обряд освящения воды пройдет во всех храмах Перми 18 и 19 января, в дни Крещенского сочельника и Крещения Господня. Святую воду можно набрать в эти дни во всех храмах Перми. В некоторых приходах раздача святой воды продлится несколько дней.
Купание в проруби
Купания в проруби не имеют отношения к церковным традициям. Это молодой обычай, появившийся около 30 лет назад. Сперва в прорубь окуналась только небольшая группа закаленных людей — любители «моржевания». Затем число желающих начало расти и сейчас для многих, особенно далеких от веры людей, процесс ныряния в прорубь подменяет суть праздника. Однако иордань освящается, прежде всего, чтобы люди могли набрать воду, а не купаться в ней.
Впрочем, и любителей ныряния в Перми и крае не забыли.
В Перми будут оборудованы три места для купаний в Крещение Господне.
В ночь на 19 января в Свердловском районе жители Перми смогут посетить купель на улице Пристанционной, 38, на территории женского монастыря. Купание будет организовано с 00.00 до 05:00. В Мотовилихинском районе выделили сразу два специальных места: в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 — территория около Пермского Богоявленского мужского монастыря и на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырём.
В Верхней Курье купание будет открыто с 21:00 18 января до 22:00 19 января. На Мотовилихинском пруду — с 21:00 18 января до 15:00 19 января. Сообщается, что рядом с ледяными купелями будут оборудованы места, где можно будет переодеться и согреться после процедуры.
На территории всех трех перечисленных мест для купаний Перми будет организовано дежурство медиков и спасателей. Окунаться в Крещенскую купель можно лишь физически подготовленным людям без медицинских противопоказаний. Купание детей разрешено лишь с участием взрослых. Перед ритуалом в ледяной проруби рекомендуется сделать пробежку и разминку.