Крещение Господне: где набрать святую воду пермякам?

Купания в проруби не имеют отношения к церковным традициям. Это молодой обычай, появившийся около 30 лет назад. Сперва в прорубь окуналась только небольшая группа закаленных людей — любители «моржевания». Затем число желающих начало расти и сейчас для многих, особенно далеких от веры людей, процесс ныряния в прорубь подменяет суть праздника. Однако иордань освящается, прежде всего, чтобы люди могли набрать воду, а не купаться в ней.