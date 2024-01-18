properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Ленинский суд начал рассматривать дело чиновницы Минздрава Пермского края

Ленинский суд начал рассматривать дело чиновницы Минздрава Пермского края

18 января 2024, 11:13
Фото: пресс-служба Ленинского районного суда Перми
Марина Барова превысила должностные полномочия при организации поставки медицинских изделий.

Ленинский районный суд Перми сегодня, 18 января, начал рассматривать уголовное дело в отношении директора государственного казенного учреждения Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» (ФХУ) Минздрава Прикамья Марины Баровой. Ее обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В пресс-службе суда сообщили, что в ноябре 2020 года между региональным ФХУ и ООО «МедЛайт» был заключен государственный контракт на поставку средств индивидуальной защиты — одноразовых медицинских шапочек. Будучи директором ФХУ, Марина Барова не организовала и не обеспечила надлежащую процедуру приемки медицинских изделий заказчиком, а также не провела экспертизу этого товара. Кроме того, не имея законных оснований, она оплатила товар на общую сумму более 2,3 млн рублей, несмотря на информацию о незарегистрированной и фальсифицированной продукции.

Помимо этого, по версии следствия, Барова отказалась от приемки поставленных по контракту с ООО «МедЛайт» 70 тыс. медицинских халатов и более 57,5 тыс. комплектов защитной одежды. Она отказалась от проведения экспертизы поставок и, зная о недоброкачественности продукции, подписала счета на оплату медицинских изделий, превысив полномочия. Действия обвиняемой причинили тяжкие последствия — значительный материальный ущерб Минздраву Прикамья на сумму 71,7 млн рублей, а также несвоевременное формирование запаса СИЗ в период пандемии коронавируса для оказания медицинской помощи в полном объеме.

Следующее заседание по уголовному делу директора ГКУ ПК «ФХУ» состоится завтра, 19 января в 10:00. Его рассматривает судья Наталья Полтавченко.

В июле прошлого года Ленинский районный суд вынес приговор предпринимателям из Казани Уткирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бизнесмену из Челябинска Станиславу Чалкову. Они признаны виновным по в фальсификации (ч.2 п.а ст. 238.1 УК РФ) и мошенничестве группой лиц в особо крупном размере (ст.159 ч.4 УК РФ), сообщал РБК-Пермь. Следствие установило, что с октября 2020 по май 2021 года злоумышленники произвели в Казани и продали в Прикамье более 700 тыс. фальсифицированных медицинских изделий. Также злоумышленники похитили 71,7 млн млн рублей, выделенных на закупку СИЗов и спецодежды для медиков из бюджета Пермского края.

Суд назначил Станиславу Чалкову назначено семь лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тыс. рублей. Мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на 3 года. Аналогичное наказание назначено Уткирбеку Мамажонову.

Демокриту Манелову вынесен приговор в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 400 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на два года.

После поставки в Прикамье контрафактных СИЗов возбудили еще одно дело
Узнать подробнее
Продавцов фальшивых медицинских халатов в Прикамье отправили в колонию
Узнать подробнее
#Происшествия#Общество#Суд#Кругом обман#Пермь
Подпишитесь
Юным поджигателям трансформаторов в Чайковском вынесли приговор
Сегодня, 12:39
Стало известно, что будет с оленем Ямалом из пермской Дачи Деда Мороза
Сегодня, 12:33
МЧС предупреждает о метели и сильном снеге в Пермском крае
Сегодня, 11:05
В полиции раскрыли секрет видео с полураздетым школьником в Пермском крае
Сегодня, 10:41
Приставы ускорили передачу Росимуществу бомбоубежищ свинокомплекса в Майском
Сегодня, 09:15