Ленинский суд начал рассматривать дело чиновницы Минздрава Пермского края

В июле прошлого года Ленинский районный суд вынес приговор предпринимателям из Казани Уткирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бизнесмену из Челябинска Станиславу Чалкову. Они признаны виновным по в фальсификации (ч.2 п.а ст. 238.1 УК РФ) и мошенничестве группой лиц в особо крупном размере (ст.159 ч.4 УК РФ), сообщал РБК-Пермь. Следствие установило, что с октября 2020 по май 2021 года злоумышленники произвели в Казани и продали в Прикамье более 700 тыс. фальсифицированных медицинских изделий. Также злоумышленники похитили 71,7 млн млн рублей, выделенных на закупку СИЗов и спецодежды для медиков из бюджета Пермского края.