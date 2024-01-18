Ленинский суд начал рассматривать дело чиновницы Минздрава Пермского края

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Ленинский районный суд Перми сегодня, 18 января, начал рассматривать уголовное дело в отношении директора государственного казенного учреждения Пермского края «Финансово-хозяйственное управление» (ФХУ) Минздрава Прикамья Марины Баровой. Ее обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В пресс-службе суда сообщили, что в ноябре 2020 года между региональным ФХУ и ООО «МедЛайт» был заключен государственный контракт на поставку средств индивидуальной защиты — одноразовых медицинских шапочек. Будучи директором ФХУ, Марина Барова не организовала и не обеспечила надлежащую процедуру приемки медицинских изделий заказчиком, а также не провела экспертизу этого товара. Кроме того, не имея законных оснований, она оплатила товар на общую сумму более 2,3 млн рублей, несмотря на информацию о незарегистрированной и фальсифицированной продукции.
Помимо этого, по версии следствия, Барова отказалась от приемки поставленных по контракту с ООО «МедЛайт» 70 тыс. медицинских халатов и более 57,5 тыс. комплектов защитной одежды. Она отказалась от проведения экспертизы поставок и, зная о недоброкачественности продукции, подписала счета на оплату медицинских изделий, превысив полномочия. Действия обвиняемой причинили тяжкие последствия — значительный материальный ущерб Минздраву Прикамья на сумму 71,7 млн рублей, а также несвоевременное формирование запаса СИЗ в период пандемии коронавируса для оказания медицинской помощи в полном объеме.
Следующее заседание по уголовному делу директора ГКУ ПК «ФХУ» состоится завтра, 19 января в 10:00. Его рассматривает судья Наталья Полтавченко.
В июле прошлого года Ленинский районный суд вынес приговор предпринимателям из Казани Уткирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бизнесмену из Челябинска Станиславу Чалкову. Они признаны виновным по в фальсификации (ч.2 п.а ст. 238.1 УК РФ) и мошенничестве группой лиц в особо крупном размере (ст.159 ч.4 УК РФ), сообщал РБК-Пермь. Следствие установило, что с октября 2020 по май 2021 года злоумышленники произвели в Казани и продали в Прикамье более 700 тыс. фальсифицированных медицинских изделий. Также злоумышленники похитили 71,7 млн млн рублей, выделенных на закупку СИЗов и спецодежды для медиков из бюджета Пермского края.
Суд назначил Станиславу Чалкову назначено семь лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тыс. рублей. Мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на 3 года. Аналогичное наказание назначено Уткирбеку Мамажонову.
Демокриту Манелову вынесен приговор в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 400 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на два года.