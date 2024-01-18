МЧС предупреждает о метели и сильном снеге в Пермском крае

Пермяков предупреждают об ухудшении погоды. В МЧС со ссылкой на данные синоптиков говорят, что 19 января ожидается сильный снег, метель, а также порывы ветра 15-20 м/с. В связи с этим возрастает вероятность аварий на системах ЖКХ, возможен сход снега и льда с крыш.