МЧС предупреждает о метели и сильном снеге в Пермском крае

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Пермяков предупреждают об ухудшении погоды. В МЧС со ссылкой на данные синоптиков говорят, что 19 января ожидается сильный снег, метель, а также порывы ветра 15-20 м/с. В связи с этим возрастает вероятность аварий на системах ЖКХ, возможен сход снега и льда с крыш.
При возникновении чрезвычайных происшествий нужно сообщить о них по телефонам 101 и 112.
Ранее синоптики рассказывали, что во второй половине дня 19 января начнется продолжительный снегопад. В краевой столице до конца недели выпадет от 18 до 32 мм снега.