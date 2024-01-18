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Published Сегодня, 11:05

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МЧС предупреждает о метели и сильном снеге в Пермском крае

МЧС предупреждает о метели и сильном снеге в Пермском крае

18 января 2024, 11:05
Фото: properm.ru
Неблагоприятная погода ожидается в пятницу.

Пермяков предупреждают об ухудшении погоды. В МЧС со ссылкой на данные синоптиков говорят, что 19 января ожидается сильный снег, метель, а также порывы ветра 15-20 м/с. В связи с этим возрастает вероятность аварий на системах ЖКХ, возможен сход снега и льда с крыш.

При возникновении чрезвычайных происшествий нужно сообщить о них по телефонам 101 и 112.

Ранее синоптики рассказывали, что во второй половине дня 19 января начнется продолжительный снегопад. В краевой столице до конца недели выпадет от 18 до 32 мм снега.

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#Пермь#Погода
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