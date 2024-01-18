На строящейся федеральной трассе в Прикамье устанавливают систему мониторинга карста

Работы по переустройству инженерных коммуникаций, по устройству земляного полотна, насыпи идут в круглосуточном режиме. Проводятся мероприятия по планировке и укреплению откосов. На 26 км выполнено устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, на 16 км уложен асфальтобетон. Мостовики возводят 24 искусственных сооружений, среди которых семь мостов, в том числе через реку Малая Сарана. Всего на втором этапе — 30 искусственных сооружений.