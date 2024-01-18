На строящейся федеральной трассе в Прикамье устанавливают систему мониторинга карста

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Более двух третей от всей протяженности второго этапа дороги Дюртюли — Ачит в Пермском крае проходит по участку карстовых пород. Контролировать их состояние в режиме реального времени поможет специальная контрольно-оповестительная система, сообщают в ГУ «Автодор».
Сейчас идет монтаж системы и тампонаж карстовых полостей — метода противокарстовой защиты, позволяющего безопасно осваивать участки, которые ранее считались непригодными.
Работы по переустройству инженерных коммуникаций, по устройству земляного полотна, насыпи идут в круглосуточном режиме. Проводятся мероприятия по планировке и укреплению откосов. На 26 км выполнено устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, на 16 км уложен асфальтобетон. Мостовики возводят 24 искусственных сооружений, среди которых семь мостов, в том числе через реку Малая Сарана. Всего на втором этапе — 30 искусственных сооружений.
Идет подготовка к основному строительному сезону, заготовка материалов. Работы на всех 92 км второго этапа намечено завершить до конца этого года.
Автомагистраль Дюртюли — Ачит войдет в состав трассы М-12 с продолжением до Екатеринбурга, а также станет частью скоростного транспортного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. Общая длина автодороги от башкирского города Дюртюли до поселка Ачит в Свердловской области составит 275 км.