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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

На весь день сегодня в Мотовилихе без тепла остались почти сто домов

На весь день сегодня в Мотовилихе без тепла остались почти сто домов

18 января 2024, 05:58
Фото: 1MI
В районе идет ремонт по улице Крупской.

С 9:00 18 января в 93 домах Мотовилихинского района нет отопления и горячей воды. Об отключении, проведенном ПАО «Т Плюс», сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе Перми.

Причиной прекращения подачи теплоносителя называются ремонтные работы по устранению дефекта по ул. Крупской, 40.

Без горячей воды и отопления остались дома по следующим адресам:

  • бульвар Гагарина, 18, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 47, 49,
  • ул. Крупской, 26, 28, 28а, 30, 31а, 32, 32а, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 42а, 42б, 44,
  • ул. Дружбы, 15а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 23, 23а, 23б, 25, 27, 26, 28, 30, 34,
  • ул. КИМ, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 99а, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 115а,
  • ул. Лебедева, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 54,
  • ул. Техническая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
  • ул. Вагановых, 8, 9, 10,
  • ул. Уральской, 117, 119,
  • ул. Землячки, 12, 14.

Работы продлятся до 23:00.

При этом утром 17 января почти на сутки были отключены отопление и горяча вода на Парковом. Также утром 18 января отключили отопление в доме на Комсомольском проспекте, 50: с 9:00 до 17:00.

Фото: properm.ru
#Пермь#Жкх#Отопление#Т плюс
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