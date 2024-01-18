На весь день сегодня в Мотовилихе без тепла остались почти сто домов

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
С 9:00 18 января в 93 домах Мотовилихинского района нет отопления и горячей воды. Об отключении, проведенном ПАО «Т Плюс», сообщают в Единой дежурно-диспетчерской службе Перми.
Причиной прекращения подачи теплоносителя называются ремонтные работы по устранению дефекта по ул. Крупской, 40.
Без горячей воды и отопления остались дома по следующим адресам:
Работы продлятся до 23:00.
При этом утром 17 января почти на сутки были отключены отопление и горяча вода на Парковом. Также утром 18 января отключили отопление в доме на Комсомольском проспекте, 50: с 9:00 до 17:00.