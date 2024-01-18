Наличными проезд в транспорте Перми в 2023 году оплачивали 5,6% пассажиров

Также за год пермяки приобрели 254,5 тыс. гражданских и 562,2 тыс. льготных проездных. В обеих категориях самыми популярными остаются проездные на месяц. Всего их было приобретено 567,6 тыс. Приобрести годовой проездной в 2023 году решили 3 282 пассажира.