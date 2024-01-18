Наличными проезд в транспорте Перми в 2023 году оплачивали 5,6% пассажиров

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
В общественном транспорте Перми в 2023 году пассажиры оплатили проезд 181,6 млн. раз. При этом 48,15% оплат пришлось на банковские карты, сообщают в дептрансе.
31,76% поездок зарегистрировано по физическим транспортным картам (в том числе проездным), 5,75% пришлось на оплату через приложение «Транспортная карта Пермь». Еще 7,52% пришлось на поездки по электронному социальному проездному документу.
Самым непопулярным способом оплаты стали наличные средства. На них пришлось 5,69% оплат. Непопулярной оказалась и пересадка со скидкой — от общего процента поездок таких было 1,1%.
Также за год пермяки приобрели 254,5 тыс. гражданских и 562,2 тыс. льготных проездных. В обеих категориях самыми популярными остаются проездные на месяц. Всего их было приобретено 567,6 тыс. Приобрести годовой проездной в 2023 году решили 3 282 пассажира.