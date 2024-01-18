Не служил в армии по состоянию здоровья. На СВО убит контрактник из Очерского округа

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Стало известно о погибшем в ходе СВО 31-летнем военнослужащем Сергее Федорове. Мужчина жил в Очерском городском округе, его не стало 22 ноября прошлого года.
Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, Федоров родился в поселке Потанино Бичурского района Бурятской Республики. Сергей был единственным ребенком в семье. Когда ему исполнился один год, семья переехала в Очерский район. Здесь подросток окончил девять классов коррекционной школы: он хорошо учился и участвовал в соревнованиях.
После окончания школы Сергей Федоров отучился в ПТУ-74 села Большая Соснова на автомеханика. По состоянию здоровья он был освобожден от службы в армии и работал на пилораме. В октябре прошлого года отправился на службу в зону проведения СВО по контракту.