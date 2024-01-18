Не служил в армии по состоянию здоровья. На СВО убит контрактник из Очерского округа

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, Федоров родился в поселке Потанино Бичурского района Бурятской Республики. Сергей был единственным ребенком в семье. Когда ему исполнился один год, семья переехала в Очерский район. Здесь подросток окончил девять классов коррекционной школы: он хорошо учился и участвовал в соревнованиях.