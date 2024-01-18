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На СВО погиб 31-летний контрактник из Очерского округа Пермского края

Не служил в армии по состоянию здоровья. На СВО убит контрактник из Очерского округа

18 января 2024, 11:48
Фото: пресс-служба администрации Очерского городского округа

На СВО погиб 31-летний контрактник из Очерского округа Пермского края

Мужчина отправился на службу и погиб осенью 2023 года.

Стало известно о погибшем в ходе СВО 31-летнем военнослужащем Сергее Федорове. Мужчина жил в Очерском городском округе, его не стало 22 ноября прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, Федоров родился в поселке Потанино Бичурского района Бурятской Республики. Сергей был единственным ребенком в семье. Когда ему исполнился один год, семья переехала в Очерский район. Здесь подросток окончил девять классов коррекционной школы: он хорошо учился и участвовал в соревнованиях.

После окончания школы Сергей Федоров отучился в ПТУ-74 села Большая Соснова на автомеханика. По состоянию здоровья он был освобожден от службы в армии и работал на пилораме. В октябре прошлого года отправился на службу в зону проведения СВО по контракту.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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